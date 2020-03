Cattolica prende tempo sul dividendo. Utile a 75 milioni (-29%) Cattolica prende tempo sul dividendo. Il gruppo chiude con un utile di 75 milioni in flessione del 29% e rinvia l’assemble a data successiva al 30 aprile

(Imagoeconomica)

2' di lettura

Cattolica prende tempo su dividendo, decide di rinviare la decisione sulla distribuzione del dividendo, chiude con utile a 75 milioni, in calo del 29%, taglia i target 2020 e rinvia l’assemblea a data successiva al 30 aprile.

Il gruppo di assicurazioni ha chiuso un 2019 «positivo, caratterizzato da tante sfide che abbiamo saputo cogliere ed affrontare con coraggio e determinazione. In un contesto sempre più concorrenziale, i risultati del nostro gruppo hanno confermato ancora una volta la crescita registrata negli scorsi anni e la solidità della nostra compagnia» ha commentato il presidente, Paolo Bedoni.

I conti segnalano un risultato operativo in crescita del 3,1% a 302 milioni, una raccolta complessiva a circa 7 miliardi (+20%) e un combined ratio a 94,3% (in crescita di 0,9 punti percentuale) «nonostante il maggior peso dovuto a sinistri da eventi atmosferici (+2,2 punti percentuale”, precisa una nota. L'utile netto di gruppo è in calo a 75 milioni (-29,7%) “per effetto di alcune poste straordinarie negative».

A fine 2019 il Solvency Ratio si attestava al 175% (dal 169% del 30 settembre). Capitolo a parte la cedola: «A seguito del decreto legge Cura Italia, che posticipa l'ultima data per la convocazione dell'assemblea a 180 giorni dalla chiusura di esercizio, il board di Cattolica ha ritenuto opportuno posticipare la decisione sulla distribuzione dei dividendi» per «l’estrema volatilità dei mercati finanziari conseguente alla diffusione della pandemia» in modo da avere «un quadro più delineato in cui assumere la stessa». Sempre per il Coronavirus, l'assemblea di bilancio (e anche in sede straordinaria del 24-25 aprile) viene rinviata a data successiva al 30 aprile «appena le circostanze generali lo permetteranno».

Per quanto riguarda il 2020, come già comunicato al mercato, il cda di Cattolica «ha preso atto che gli scenari finanziari ed assicurativi previsti per l'esercizio in corso risultano più sfavorevoli rispetto a quanto ipotizzato in fase di stesura del piano industriale 2018-20».