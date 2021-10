Cattolica, a segno l’opa di Generali: il Leone di Trieste supera il 50%

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’opa di Generali su Cattolica Assicurazioni va a segno con un giorno di anticipo rispetto alla sua scadenza. A quanto si apprende il Leone di Trieste ha infatti superato la soglia del 50% del capitale, condizione a cui era subordinata l’efficacia dell’offerta. Grazie alle azioni apportate all’offerta la quota complessiva del Leone, che già disponeva del 23,67% del capitale di Cattolica, è salita oggi al 53,85%. La compagnia guidata da Philippe Donnet è stata assistita nell’operazione dagli advisor Mediobanca, Bofa e Rothschild.

I dati diffusi da Borsa Italiana danno le adesioni all’opa in rialzo al 39,54% circa del capitale interessato dall’offerta, pari a 68.912.806 di azioni che sommate alle 54.054.054 azioni già in possesso del Leone fanno lievitare la quota della compagnia triestina al 53,85%.

Il superamento della soglia del 50% rende l’opa efficace mentre l’allineamento del prezzo del titolo a quello dell’offerta - in Borsa Cattolica ha chiuso a 6,76 euro, sostanzialmente in linea con i 6,75 euro messi sul piatto dal Leone - non lascia grandi spazi di manovra a chi avrebbe scommesso su un rilancio, peraltro non più ammesso in questa fase dell’offerta.

Possibile che le adesioni dell’ultimo giorno, per prassi quello che vede il maggior apporto di titoli, consentano di scavallare anche la soglia del 66,67% del capitale dando alla compagnia guidata da Donnet, artefice dell’operazione, il controllo di diritto dell’assemblea straordinaria che sarà chiamata a deliberare l’incorporazione di Cattolica in Generali. Sempre che il Leone non riesca a superare il 90% del capitale, soglia che gli permetterebbe di arrivare direttamente al delisting di Cattolica.