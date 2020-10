Cattolica supera l'ostacolo recesso, titolo in rialzo a Piazza Affari

Strada spianata per la trasformazione in Spa e la partnership con Generali. Ora l'aumento di capitale

Cattolica Ass in rialzo a Piazza Affari dopo che anche l'ostacolo recesso è stato superato nel percorso verso la trasformazione in Spa e l'ingresso nel capitale da parte di Generali. Ieri, in serata, la compagnia veronese ha comunicato infatti che il diritto di recesso è stato esercitato dall'11.64% del capitale sociale (valore complessivo di 111 milioni al prezzo di recesso di 5,47 euro per azione). Dunque, visto che l'ammontare dei recedenti non ha superato la soglia del 20%, viene confermata la delibera di trasformazione in Spa approvata dall'assemblea straordinaria del 31 luglio.

Secondo gli analisti di Equita, «viene dunque meno uno dei principali rischi al rafforzamento patrimoniale di Cattolica e all'avvio della partnership con Generali». Dopo la sottoscrizione il 5-6 ottobre degli accordi attuativi tra le due compagnie, aggiunge il broker, l'ultimo step per l'aumento di capitale riservato a Generali (300 milioni a 5,55 euro per azione) resta l'autorizzazione della Vigilanza in merito alla pubblicazione del prospetto informativo per l'aumento di capitale, «che ci aspettiamo possa arrivare nei prossimi giorni». Oggi Cattolica, conclude Equita, tratta con un rapporto prezzi/utili 2021 pari a 9 volte contro una media storica degli ultimi due anni pari a 8 volte. La valutazione del titolo è "hold" con target price a 4,9 euro.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)