Cattolica, il Vaticano e lo “spread” tra soci religiosi e investitori «Non possono essere accettate le domande di ammissione a socio di chi non professi la religione cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle opere cattoliche». di Alessandro Graziani

I capitali li mettono gli investitori, ma il vertice e le operazioni straordinarie li decidono i soci. Per la precisione, solo i soci che si autodefiniscono cattolici e che tali vengono riconosciuti dal vertice che devono eleggere. Così vanno le cose, ancora nell'anno domini MMXIX, alla veronese Società Cattolica di Assicurazioni.

«Non possono essere accettate le domande di ammissione a socio di chi non professi la religione cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle opere cattoliche». Il punto 2.2 dei requisiti richiesti per diventare soci dal regolamento allegato allo statuto di Cattolica è chiaro, anche se datato nei tempi e forse discutibile per una società che dal 2000 è quotata in Borsa «per cogliere - come fu detto ufficialmente al momento dell'Ipo - le sfide del nuovo millennio».

Eppure, anche a seguito dell'aumento di capitale da 500 milioni varato nel 2014, gli investitori istituzionali detengono ampiamente la maggioranza del capitale. Ma a causa della peculiare governance societaria di Cattolica contano zero nell'assemblea dei soci che decide le nomine del consiglio di amministrazione e le eventuali operazioni straordinarie, compresi gli aumenti di capitale. Sulle materie assembleari, lo statuto “guelfo” che risale al 1896 riserva pieni poteri ai soci che si autodichiarano cattolici e lascia il conto da pagare (per esempio in caso di ricapitalizzazione) agli azionisti “ghibellini” che operano sul mercato e che detengono ampiamente la maggioranza del capitale.

All'apparenza, la storia può rimandare ad antiche leggende sui templari o, in tempi più moderni, alla contrapposizione tra finanza cattolica e finanza laica che ha dominato il potere banco-assicurativo italiano del Dopoguerra. Ma è evidente che nel 2019 non è più così. E forse la vicenda andrebbe piuttosto considerata nell'ambito dell'autoreferenzialità e autoperpetuazione di un vertice che utilizza una governance societaria ottocentesca per tutelare un sistema di potere locale, già visto all'opera in alcune (ormai ex) banche popolari di territori limitrofi.



Lo snodo decisivo per la tenuta della governance è la custodia del libro soci, governato dal segretario del cda Alessandro Lai - fedelissimo del presidente Paolo Bedoni - che verifica ogni richiesta prima di portarla all'esame del cda. Un meccanismo finora praticamente impossibile da intaccare dall'esterno e che, nell'era del mercato globale dei capitali, rischia di rendere anacrositiche le pur nobili motivazioni che avevano portato alla nascita della cooperativa.