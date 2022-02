Cause più brevi del 40%? Obiettivo possibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’ambito del Pnrr vi è un capitolo importante dedicato alla giustizia. Gli obiettivi (target) da raggiungere riguardano principalmente la diminuzione dell’eccessiva durata dei procedimenti civili e penali e la riduzione del cosiddetto «arretrato Pinto».

Il taglio tempi di civile e penale

L’obiettivo fissato nel Pnrr per misurare la diminuzione della durata dei procedimenti in tutti e tre i gradi di giudizio è l’indicatore prognostico del disposition time. Al 30 giugno 2026 il rapporto (disposition time) fra procedimenti pendenti e procedimenti definiti dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, moltiplicato per 365 giorni dovrà essere il 40% in meno rispetto al disposition time rilevato al 31 dicembre 2019 (baseline) per i procedimenti civili, e del 25% per i procedimenti penali.

L’arretrato civile «cronico»

L’altro obiettivo da raggiungere è la riduzione dell’arretrato civile, definito in base ai criteri della legge “Pinto” (che regola i risarcimenti per i processi troppo lunghi): si tratta dei procedimenti pendenti da oltre tre anni per i Tribunali e da oltre due anni per le Corti d’appello (mentre non è previsto alcun obiettivo di eliminazione dell’arretrato ultrannuale in Cassazione, pure indennizzato in base alla legge Pinto). Questo obiettivo si deve raggiungere in due fasi.

A fine 2024, i Tribunali dovranno aver ridotto del 65% i procedimenti con anzianità superiore ai tre anni, le Corti d’appello del 55% quelli ancora pendenti da oltre due anni. Al 30 giugno 2026 tutti gli uffici di primo e secondo grado dovranno aver ridotto il rispettivo «arretrato Pinto» del 90%, mantenendo un 10% di procedimenti ancora pendenti oltre soglia, procedimenti che la Commissione per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa (Cepej) definisce “buffer” (in realtà viene proposto al 5% o al 10%). Si tratta di una sorta di “zoccolo duro” di pendenze sempre presenti negli uffici giudiziari che per una serie di ragioni peculiari non si riesce normalmente a definire e che pertanto è opportuno non rientrino nell’obiettivo complessivo.

Obiettivo su base nazionale

Il raggiungimento degli obiettivi è calcolato su base nazionale, e ciò è molto importante perché, come è noto ma mai forse sufficientemente considerato, i dati sulla durata dei procedimenti sono molto diversi da ufficio a ufficio.