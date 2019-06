Cavalli, approvato il rilancio del marchio per oltre 100 milioni di Carlo Festa

2' di lettura

Un progetto di rilancio del marchio e di rimborso dei creditori complessivamente superiore ai 100 milioni di euro. È questo il piano per la Roberto Cavalli del gruppo di Dubai Damac Properties, che è stato approvato anche dal Tribunale di Milano, dopo il via libera del consiglio di amministrazione la scorsa settimana e il parere positivo del commissario Giorgio Zanetti.

Secondo indiscrezioni, il piano del gruppo di Dubai, il cui azionista di riferimento è stato fino ad oggi il fondo di private equity Clessidra, si sviluppa sotto 4 direttrici: un aumento di capitale da 60-65 milioni dedicati esclusivamente per il rilancio del marchio, il mantenimento della sede e delle strutture in Italia, la conferma dell'attuale management con Gian Giacomo Ferraris amministratore delegato e il pagamento anche del 100% ai creditori se non venisse trovato un accordo per lo stralcio.

A questo punto Damac avrà 15 giorni a disposizione per presentare la documentazione bancaria a garanzia dell'operazione.

Il piano di rilancio del marchio ha inoltre una forte componente immobiliare.

La società mediorientale è infatti già partner di Roberto Cavalli in un progetto da 500 milioni di dollari per la costruzione di cinque hotel extra-lusso in dieci anni. Il primo sorgerà nel 2023 a Dubai.

C'è poi l'aspetto occupazionale e collegato all'italianità del marchio. Damac ha presentato un piano che prevede il mantenimento delle sedi italiane, anche se probabilmente verrà rivisto il perimetro dei negozi del gruppo a livello globale in modo da ridurre i costi.

Infine il piano prevede, all'interno di una procedura concorsuale, una trattativa con i creditori che potrebbero arrivare ad essere rimborsati al 100 per cento. Probabilmente un 182-bis, ma se non dovesse trovare un accordo, Damac sarebbe disposta a pagare il 100%.

Roberto Cavalli è infatti esposto per una cinquantina di milioni di euro con il mondo bancario. L'accordo, che ha avuto ieri il via libera del Tribunale di Milano, è stato raggiunto con l'assistenza degli advisor Rothschild, Gattai, Minoli Agostinelli, Alonzo Committeri & Partners per la parte fiscale e Pwc per la parte contabile