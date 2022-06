Cavallino-Treporti, fra natura e borghi alla scoperta della Venezia che non ti aspetti

(foto: visitcavallino.com)

In barca o in bici

Ci sono due modi per vedere tutte le spiagge e le località di Cavallino-Treporti: in bicicletta o in barca. Chi ama la bici sappia che ci sono quattro itinerari tematici, che sono stati ideati per valorizzare il territorio. Sono percorsi facili, tutti su un terreno pianeggiante, che si sviluppano su piste ciclabili e strade assai poco trafficate e sono chiaramente indicati con frecce. Si va da Via degli Orti della laguna, un percorso lineare che porta da Treporti al borgo di Lio Piccolo passando, per 25 chilometri, attraverso campi, barene e valli da pesca. Per arrivare all'itinerario Via delle Fortificazioni, un tragitto ad anello per vedere i forti e le torri telemetriche della Grande Guerra. Imboccando Via del Tramonto, invece, si costeggeranno, per 13 chilometri, laguna e pineta.

Scenari imprevedibili da esplorare con barche elettriche

Per vedere la zona Nord, la parte lagunare dell'isola, è possibile invece noleggiare una imbarcazione senza conducente che non richiede la patente nautica. Molti operatori affittano anche barche elettriche, la scelta ideale per rispettare il fragile ecosistema lagunare, e organizzano escursioni nelle isole più famose della laguna: Murano, Burano e Torcello.

La Via dei Forti è un circuito museale diffuso il cui fulcro è il Museo Batteria V. Pisani, un percorso che lega

Una cosa è certa: ogni angolo è scenario di spettacoli unici, a volte imprevedibili. Potrà capitare di incrociare cormorani o aironi, e tra lo sciabordio dell'acqua e l'odore dell'acqua salmastra, di vedere le antiche case coloniche e le palafitte in legno, i cosiddetti “casoni di valle”. Tra le frazioni da non perdere ci sono Mesole, abitata fin dal 1300, e Saccagnana, borgo rurale tra orti e laguna, raccolto intorno alla storica corte del Prà.