Cavit investe in sensori e software per una viticoltura sostenibile

I numeri dicono molto ma non tutto: oltre 5.250 viticoltori (tutti della provincia di Trento) e 5.800 soci, un’area coltivata a uve pari a oltre il 60% del territorio della Provincia coperto da vitigni, 30mila particelle fondiarie e undici cantine sociali. Sono i numeri di Cavit, uno dei principali consorzi vinicoli italiani, marchio noto anche al grande pubblico per la diffusa presenza delle sue etichette negli scaffali della grande distribuzione. E con un fatturato consolidato 2020/21 di 271 milioni.

Ciò che è meno noto è il flusso operativo che parte dalla cura delle viti in campo per arrivare al prodotto finito, un flusso fortemente basato sull’utilizzo di un mix di tecnologie informatiche e digitali.

Pica, acronimo di Piattaforma Integrata Cartografica Agriviticola, è per l'appunto il sistema che Cavit ha perfezionato dopo la messa in funzione una dozzina di anni fa in collaborazione con due nomi storici dell'attività di ricerca in Trentino, la Fondazione Edmund Mach e la Fondazione Bruno Kessler. La portata di questo progetto è stata (ed è) tale da meritarsi l'appellativo di “piattaforma tecnologica più avanzata in Italia per l'implementazione di una viticoltura intelligente ed eco sostenibile”.

L’evoluzione nel tempo della piattaforma, che nel 2021 ha ricevuto il Premio Innovazione Smau, ha portato a un'interfaccia digitale che oggi permette ai vari soggetti abilitati (l'accesso online e via app ai dati di Pica è esteso dal 2016 a tutti gli enologi e ai tecnici dei produttori consorziati) di poter visualizzare in modo dettagliato via computer, tablet o smartphone i vari vigneti, con la possibilità di ricevere specifiche e mirate indicazioni per la coltivazione

«Nel 2010 – spiega in proposito Andrea Faustini, enologo e responsabile scientifico del team agronomico di Cavit – una piattaforma simile non esisteva in Italia e a detta degli addetti ai lavori non c’è neppure oggi un sistema in cui confluisca una quantità maggiore di dati, e in grado di uniformare in modo integrato le informazioni condivise con i software gestionali dei vari produttori».