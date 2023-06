CBAM: un dazio ambientale alla prova della competitività delle imprese

Ovviamente, una novità di tale portata non raccoglie solo consensi ma anche tante critiche, che riguardano soprattutto i nuovi costi che dovranno sopportare intere filiere commerciali.

Senza dubbio, gi obiettivi di sostenibilità climatica dell’Unione europea, nel rispetto degli Accordi di Parigi, sono apprezzabili ma rischiano di restare isolati. Non si registrano, infatti, altrettante iniziative lodevoli da parte dei competitor commerciali maggiormente rilevanti, specie da parte dei Paesi emergenti.

Il rischio più immediato è quello di andare incontro a una minore competitività delle imprese europee.

La fiducia riposta da parte delle istituzioni UE nello strumento del CBAM e nelle altre misure ambientali, come la plastic tax, deriva da un’impostazione che sembra valutare con attenzione il fenomeno del c.d. “re-shoring”, ossia il processo che interessa alcune aziende UE che hanno riportato, o riporteranno, le proprie attività produttive in patria, dopo averle precedentemente delocalizzate in altri Paesi. Secondo i sostenitori di tale cambiamento industriale, il re-shoring può offrire vantaggi competitivi attraverso una migliore gestione della supply chain, una generale riduzione dei tempi di consegna, maggiore flessibilità produttiva e una migliore qualità del prodotto finito.

Tali processi tuttavia, devono anche tener conto di alcuni dati inoppugnabili. Molte materie prime necessarie per le produzioni nazionali europee, alcune delle quali saranno assoggettate al CBAM, infatti, possono essere importate solo da Paesi extra-UE.