Immobiliare non residenziale: volumi record nel primo trimestre

Un trimestre record per volumi che si conferma il migliore di sempre per il settore immobiliare non residenziale. Nei primi tre mesi dell'anno Cbre evidenzia che i volumi raggiungono quota 3,2 miliardi di euro (1,5 miliardi di euro nel primo trimestre del 2021), con gli uffici in netta crescita, soprattutto nel segmento value add, sotto la spinta dell’Esg. Tornano a incidere significativamente sul totale gli investitori stranieri, con l'arrivo di nuovi player nel nostro mercato, tanto che la quota di investimenti in arrivo dall’estero arriva all’82 per cento.

Nel report che Il Sole24 Ore è in grado di anticipare in esclusiva, il recupero ha interessato tutte le asset class, grazie anche alla progressiva uscita dall'emergenza sanitaria e la conseguente diminuzione delle incertezze che hanno caratterizzato il biennio appena trascorso.

Si ha meno paura anche del rischio: si registra un considerevole aumento delle operazioni legate a prodotti value add, di certo favoriti anche dalla grande attenzione nei confronti dell'Esg. La ricerca di immobili di qualità e con standard di sostenibilità è infatti oggi vista come un'opportunità dagli investitori: investire in immobili value add con grande potenzialità in termini di sostenibilità e qualità, infatti, rappresenta un'occasione di medio termine non indifferente.

Uffici vuoti, ma i capitali arrivano ancora

Molti si domandano che fine faranno gli uffici, che ancora si presentano semi-vuoti per via della pandemia. Ma i volumi mostrano una asset class che cresce ancora. I volumi hanno raggiunto nel periodo esaminato quota 1,4 miliardi di euro di investimenti grazie alla chiusura di operazioni avviate durante l'anno precedente o di nuove transazioni lampo, effettuate principalmente off-market. Il settore sta vivendo un cambio di tendenza dopo le incertezze e le preoccupazioni legate alla pandemia e alla diffusione dello smart working, attirando in Italia player che da anni non si affacciavano più al nostro mercato e facendo registrare transazioni di dimensioni medie maggiori rispetto a quanto visto in passato.

Milano continua a dominare la scena

La città arriva a quota un miliardo di euro investiti. L'attuale situazione geopolitica rallenta leggermente gli investimenti su prodotto Core, sul quale continua tra l'altro a pesare una forte carenza di prodotto, mentre l'interesse raggiunge livelli elevatissimi su prodotto con profilo di rischio value add, con un grande focus sulla qualità degli immobili: «la possibilità di aumentare il valore di un asset in termini di qualità, infatti, porta a volte anche all'offerta di pricing superiori a quelli richiesti, complice un più agevole accesso al credito per queste operazioni anche attraverso canali alternativi a quelli bancari» recita il report. In questo senso, si registra anche un interesse per location non solo centrali, ma anche periferiche, a patto che ci sia la connettività della rete metropolitana a walking distance e la possibilità di raggiungere i massimi standard qualitativi, soprattutto sotto il profilo Esg. Operazioni value add sono ulteriormente incentivate dal premium registrato nel mercato delle locazioni qualora si riesca a creare un prodotto innovativo, sia nel CBD sia nelle location periferiche.