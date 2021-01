Cbre, investimenti in linea con il 2018 e ripresa (forse) nel II semestre Secondo l’ultimo report della società, In Italia Il volume degli investimenti nel commercial real estate nel 2020 si chiude a 8,8 miliardi, circa il 30% in meno sul 2019 e in linea con il 2018. Gli uffici restano asset dominante, corre la logistica. Il residenziale è il più resiliente. Per hotel e retail dipenderà dalla ripartenza

In Italia il volume investito nel 2020 ha raggiunto gli 8,8 miliardi di euro,con un calo del 30% rispetto all’anno record 2019 e in linea con il 2018. Gli Uffici restano l’asset dominante (anche con un calo nel take-up a Milano e a Roma). Galoppa la logistica. Ma se il I semestre sarà certamente ancora difficile, la ripresa potrebbe trovare la sua strada nella seconda parte dell’anno. È quanto emerge dall’ultimo report investimenti di Cbre.

Il volume degli investimenti nel commercial real estate in Italia nel 2020 si chiude a 8,8 miliardi, in calo del 29% rispetto al 2019, anno record in assoluto con oltre € 12 miliardi di investimenti, ma in linea rispetto al 2018 (che, a causa dell’incertezza politica e aumento dello spread, aveva fatto registrare lo stesso volume dell’anno appena trascorso). La pandemia Covid-19 ha provocato, infatti, un rallentamento – con conseguente slittamento – della pipeline degli investimenti, soprattutto a causa delle durissime misure restrittive messe in atto durante i periodi di lockdown. Inoltre, l’emergenza sanitaria e le conseguenti misure hanno accelerato la diffusione dell’e-commerce e di fenomeni come lo smart working e il remote working.

Prodotti core e location di alto livello

Ne è derivata – scrivono gli analisti di Cbre – incertezza sull’evoluzione dei trend di mercato di determinate asset class.In linea generale, l’interesse si è concentrato su prodotti core in location prime mentre sono pochissime le operazioni value-add. La quota di investitori stranieri si è ridotta al 58% rispetto a una media del 69% negli ultimi 5 anni; questo dato non segnala un minore interesse per il mercato italiano, ma un atteggiamento probabilmente più prudenziale e cautelativo dovuto alla situazione di incertezza causata dalla pandemia.

Sono rimaste per lo più invariate, invece, le abitudini di investimento degli investitori italiani, che hanno manifestato maggiore fiducia nel mercato locale a dispetto delle incertezze del periodo, superando leggermente il volume investito nel 2019 e portando a compimento importanti operazioni, come l’acquisto del Palazzo delle Poste, lo storico trophy asset in Piazza Cordusio a Milano, da parte di un club deal di investitori coordinato da Mediobanca.

Gli uffici

L’asset class Uffici, nonostante un ultimo trimestre un po’ rallentato, mantiene la sua posizione predominante con 3,7 miliardi di investimenti (-26% rispetto all’anno precedente). Ancora una volta protagonista assoluta è Milano, con 2,3 miliardi, mentre la Capitale ha fatto registrare 820 milioni. Stabile, per questo segmento, il rapporto tra investitori stranieri e domestici.