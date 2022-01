L’anno chiude con volumi intorno a dieci miliardi per il non residenziale

«L'interesse nei confronti del settore è ancora molto forte e il calo degli investimenti è stato accompagnato da una riduzione dei rendimenti prime, grazie anche alla forte concentrazione di operazioni su prodotto core e stabilizzato. La ricca pipeline per il 2022, che include anche operazioni inizialmente previste in chiusura per l'anno appena concluso, lascia presagire una forte e rapida ripresa dei volumi su tutti i risk profile. Il take up conferma le buone prospettive del settore e la potenziale crescita della domanda: l'assorbimento su Milano è tornato ai livelli registrati in media negli ultimi cinque anni, con un valore di circa 360.000 metri quadri, e mostra segnali positivi, come anche il mercato di Roma, dove l'assorbimento si attesta a circa 138.000 mq» dicono da Cbre.

Nel 2021 anche il settore del Retail deve la sua ripresa all'eccezionalità del Q4, in cui si è registrato un volume investito pari a circa 978 milioni (quasi quattro volte il volume dei primi nove mesi dell'anno), colmando il divario percentuale con l'anno precedente e portandolo a un calo più contenuto pari a -9,6%. A tale volume, dicono da Dils, ha contribuito in particolar modo la finalizzazione di un deal che ha coinvolto un grande portafoglio con importante componente High Street Retail a Milano e Torino.

Oltre alla Logistica, un altro settore in fortissima e costante crescita è quello del Living, che nel corso del 2021 registra il massimo storico degli investimenti, con un volume pari a 780 milioni, superando il risultato già record del 2020 (€740 milioni circa).

Uffici e Living a conferma della leadership nei rispettivi settori. Giuseppe Amitrano, ceo di Dils ha commentato: «Nonostante le premesse iniziali, il 2021si è rivelato un anno particolarmente positivo e sono state confermate le previsioni fatte da Dils già alla fine del primo semestre. Per il 2022, riteniamo che i settori Logistica e Living continueranno a essere protagonisti e ci aspettiamo una forte ripresa degli investimenti anche nel settore Uffici a Milano e Roma non solo per capitali core, ma vedremo un ritorno del value add finalizzato allo sviluppo di edifici e rigenerazione urbana contraddistinti da nuovi concept ibridi e innovativi. Questa volta le premesse iniziali appaiono più rosee rispetto allo scorso anno e ci attendiamo un volume di investimenti e valori in crescita, con rendimenti in ulteriore leggera contrazione.”

La crescita dell'economia italiana e la maggiore stabilità politica hanno inoltre contribuito a risollevare la fiducia degli investitori verso il Paese.