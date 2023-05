La Sampdoria a Radrizzani, Massimo Ferrero: «Ho venduto»

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

News positive nella sede milanese di Banca Sistema dove è in corso da diverse ore il vertice tra gli uomini di Massimo Ferrero e quelli di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. Il Cda ha avuto il via libera per l’aumento di capitale.

Proprio Massimo Ferrero, in una intervista telefonica a Telenord, ha confermato di aver «venduto la Sampdoria». Adesso la Sampdoria «è di Radrizzani». Lascia dunque la Sampdoria l’imprenditore romano che aveva rilevato il club nel 2014. «Basta cercare un capro espiatorio, io sono 18 mesi che non “tocco palla” con la Samp e gli errori non sono stati fatti da me. Io ho fatto il bene della società, ho deciso col cuore e per la gente. Dico solo - ha concluso Ferrero - che un giorno mi rimpiangerete. In bocca al lupo ad Andrea Radrizzani che è un uomo di calcio».

Loading...

Nonostante l’accordo e la soluzione positiva, tuttavia non ci sarebbero i tempi tecnici per adempiere al pagamento degli stipendi in scadenza questa sera alle 23.59 per calciatori e staff tecnico relativo al primo trimestre e questo comporterebbe una penalizzazione nel prossimo campionato di serie B.