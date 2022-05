CDC ricicla e rigenera fibre per capi impermeabili glamour

Ascolta la versione audio dell'articolo

La ricerca spinta sul terreno dell’innovazione dei tessuti e della sostenibilità è la base della nascita della start up CDC. Cristina di Carlo, toscana, libera professionista nel campo della moda, ha scelto di brevettare nel 2019 una nuova tecnologia per recuperare scarti plastici di polietilene post consumo, come il classico sacchetto della spazzatura nero e utilizzarli in unione a tessuti difettati o a rimanenze tessili di magazzino. In questo modo ha dato vita a una collezione di capi impermeabili contraddistinti dal colore e da una una modellistica no gender e body positive.

«Ogni capo è studiato per abbracciare ogni tipo di corpo e fisionomia - dice Cristina al Sole 24 Ore -. Le nostre collezioni sono dominate da colori forti ed a contrasto, vogliono esprimere la gioia di vivere e rendere le giornate di chi indossa Cdc STUDIO meno grigie, in quanto capi impermeabili adatti alle giornate piovose».

Il processo brevettato unisce le componenti in modo meccanico senza processi chimici, grazie a una partnership con uno spin off del Dipartimento di Chimica dell’Università di Pisa affinché il materiale finale possa essere a sua volta riciclato.

«Il tessuto principale è Cōēo, nato da una nuova tecnologia brevettata - dice la founder del brand -, che va a recuperare tessuti invenduti e invendibili e plastiche rigenerate, che altrimenti finirebbero in discarica, dandogli nuova vita. Il nostro tessuto, oltre ad essere utilizzato per le collezioni, viene proposto come tecnologia alle aziende tessili che hanno rimanenze di magazzino di cui vogliono disfarsi: infatti con Cōēo è possibile portare a nuova vita tessuti difettati o non più utilizzabili e reimmetterli sul mercato senza crearne di nuovi, andando a ridurre del 50% l'emissione di CO2 in atmosfera ed a ridurre notevolmente lo spreco di acqua di cui purtroppo l'industria tessile è famosa».

I tessuti utilizzati, oltre a Cōēo, provengono principalmente da deadstock o da fibre rigenerate. Non solo. Anche le etichette applicate ai capi di abbigliamento sono realizzate con un filato derivante da bottiglie di plastica riciclate mentre i bottoni sono realizzati in zama riciclata con galvanica sostenibile. Ogni capo è praticamente prodotto a km zero.