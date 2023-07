Cdm approva schema di Dpcm, i musei con autonomia speciale salgono da 44 a 60

Ascolta la versione audio dell'articolo

Passano da 44 a 60 i musei statali dotati di autonomia speciale: è l’effetto del primo, importante intervento di riorganizzazione contenuto dello schema di Dpcm approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri. In particolare, saranno tre i nuovi istituti di livello dirigenziale generale: i Musei Reali di Torino, il Museo archeologico nazionale i Napoli e la Galleria dell’Accademia-Musei del Bargello di Firenze, che accorpa le due strutture precedentemente di livello dirigenziale non generale, ora promosse in prima fascia.

Museo Archeologico di Napoli

Inoltre, nascono 17 nuovi istituti di livello dirigenziale non generale. La proposta di riforma ha ottenuto nelle scorse settimane parere favorevole da parte del Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici. La bozza preliminare sarà ora inviata al Consiglio di Stato per il parere prima dell’approvazione definitiva in Consiglio dei ministri.

Galleria dell'Accademia di Firenze

“L'inserimento dei musei reali di Torino tra quelli di prima fascia è un risultato importante per cui ringrazio il governo e in particolare il ministro Sangiuliano. Il confronto su questo tema era iniziato in occasione della visita del ministro a Torino per l'apertura del Salone del libro. Con questo riconoscimento Torino si conferma meta culturale e turistica e di primo livello e potrà continuare a crescere con l’obiettivo di portare sempre più persone a visitare le bellezze architettoniche, culturali e paesaggistiche del nostro territorio” ha commentato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Anche il sindaco di Firenze Dario Nardella ha riconosciuto: “È apprezzabile la decisione del ministro della cultura di confermare la Galleria degli Uffizi come museo autonomo nazionale e, soprattutto, di unificare il Museo dell’Accademia e il Museo del Bargello con uguale riconoscimento di autonomia nazionale e con un livello dirigenziale generale. Questo quadro consente alla città di Firenze di giocare un ruolo di primo piano nella promozione del patrimonio museale del nostro Paese. Il Comune di Firenze, come sempre, garantirà piena collaborazione con questi enti”.

Museo del Bargello di Firenze

Maggiore fruibilità

“L’autonomia concessa ad alcuni grandi musei - sottolinea il ministro, Gennaro Sangiuliano - è una scelta operativa che consente di elevarne la qualità e la fruibilità. Essere autonomi significa avere una gestione manageriale che permette decisioni rapide nell’ottica della tutela e della promozione delle strutture. Con questo provvedimento si riconosce, inoltre, il valore di grandi siti culturali italiani che, di fatto, per l’importanza delle collezioni e delle opere custodite, si sono già conquistati un grande rilievo sul campo”.

Ecco l’elenco completo dei 60 istituti autonomi:

Livello dirigenziale generale (prima fascia):

1) Musei reali di Torino;

2) Pinacoteca di Brera;

3) Gallerie dell’Accademia di Venezia;

4) Gallerie degli Uffizi;

5) Galleria dell’Accademia di Firenze e i Musei del Bargello;

6) Parco archeologico del Colosseo;

7) Museo nazionale romano;

8) Galleria Borghese;

9) Vittoriano e Palazzo Venezia;

10) Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea;

11) Museo archeologico nazionale di Napoli;

12) Museo e il Real bosco di Capodimonte;

13) Parco archeologico di Pompei;

14) Reggia di Caserta