Cdm, approvati i due dl su impianti strategici e migranti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sono stati approvati in Consiglio dei ministri il decreto legge con misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale e quello con disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori e la semplificazione procedimentale in materia di immigrazione. La riunione a Palazzo Chigi è terminata poco dopo le 20:00.

Dl Ong: bozza, sanzioni a chi non collabora

Le navi delle Ong che effettuano i soccorsi devono essere «in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione». Questo è uno degli elementi contenuti nella bozza del decreto sull’immigrazione uscito dal Cdm. La bozza prevede anche «iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale». «Il transito e la sosta di navi nel mare territoriale - si legge ancora nel documento - sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l’assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità». Inoltre si prevede che il porto assegnato dalle autorità «sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell’intervento di soccorso». Infine, sanzioni dalle 2000 alle 10mila euro al comandante e all’armatore della nave che «non forniscono le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformano alle indicazioni della medesima autorità».«Alla violazione - si legge ancora nella bozza - segue il fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione», e in caso di reiterazione si arriva alla confisca.

Loading...

Informativa Schillaci in Cdm, tampone a chi arriva da Cina, Italia chiederà a Ue fare lo stesso

Durante il vertice a Palazzo Chigi si è svolta anche l’informativa del responsabile della Salute Orazio Schillaci sul Covid. Per ora il governo si limiterà a sottoporre a tampone antigenico obbligatorio - i test rapidi- i viaggiatori provenienti dalla Cina, e «chiederemo ai partner europei di fare lo stesso», ha riferito una fonte di governo.

Ex Ilva: 680 milioni pronti da subito per aumento capitale

Il Consiglio dei ministri ha dunque esaminato ed approvato il decreto legge recante “Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale” presentato dal Ministero per le Imprese e il Made in Italy e dal Ministero della Giustizia, composto da 10 articoli. Il decreto, si legge in una nota del Dicastero di via Veneto, prevede per l’ex Ilva che i 680 milioni, già stanziati, possano essere utilizzati fin d’ora quale finanziamento soci convertibile in futuro aumento di capitale. Il dl prevede inoltre modifiche alla normativa per la attivazione delle procedure per l’amministrazione straordinaria in caso di insolvenza della società.

Nel dl anche norme processuali penali

Il decreto, si legge ancora nella nota, contiene «anche norme processuali penali per assicurare la continuità produttiva delle imprese di interesse strategico nazionale intervenendo sulla disciplina dei sequestri e su quella in materia di responsabilità penale per tutti gli stabilimenti di interesse nazionale».