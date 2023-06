Bankitalia, Fabio Panetta sarà il nuovo governatore: il Cdm avvia l’iter per la nomina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Consiglio dei ministri di oggi, 27 giugno, avvierà l’iter per la nomina di Fabio Panetta a governatore di Bankitalia. Lo confermano fonti governative al Sole 24 Ore.

L’attuale governatore Ignazio Visco, nominato il 1° novembre del 2011, a novembre completerà il suo secondo mandato di 6 anni e dunque non può essere rieletto.

Fabio Panetta, 63 anni, è dal 2020 membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea.

Panetta ha una lunga militanza in via Nazionale: dal 2019 al 2020 è stato direttore generale di Bankitalia. Dal 2012 al 2019 è stato membro del Direttorio e Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, di cui in precedenza era già stato Direttore Centrale per l'Eurosistema e la stabilità finanziaria e capo del Servizio Studi di congiuntura e politica monetaria.

La procedura di nomina

La nomina del Governatore avviene con un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca. Quest’ultimo, organismo composto dal Governatore e da 13 Consiglieri Superiori, per dare questo parere si riunisce senza la presenza del Governatore.