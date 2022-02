Draghi: «Frodi sul superbonus per i pochi controlli. Escludo impegno in politica»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Rischi da prezzi energia, inflazione e tensioni geopolitiche». Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm che ha varato una riforma storica, quella dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura. «Per quest’anno la Commissione Ue prevede per l’Italia una crescita del 4,1%, superiore a Francia e Germania. I rischi sono dati dal prezzo dell’energia, dall’inflazione e da tensioni geopolitiche che possono nascere. Abbiamo presente queste tre categorie di rischio: il Governo sta riflettendo su interventi in queste aree, l’importante è mantenere la crescita, il che ci permette di affrontare l'elevato rapporto debito-pil, di affrontare con tranquillità e fiducia i mercati. Questa è la cosa più importante e il Governo è pienamente impegnato», ha spiegato Draghi nel corso di una conferenza stampa ad ampio raggio, nella quale ha escluso più volte un suo impegno in politica.

Superbonus, frodi per pochi controlli: sequestrati 2.3 miliardi

«Quelli che oggi più tuonano sul superbonus, che dicono che queste frodi non contano, che bisogna andare avanti lo stesso... beh, questi sono alcuni di quelli che hanno scritto la legge e hanno permesso di fare lavori senza controlli. Se siamo in questa situazione - ha detto Draghi - è perchè si è costruito un sistema che prevedeva pochissimi controlli. E se il superbonus oggi rallenta è per i sequestri deliberati dalla magistratura per questioni fraudolente per 2.3 miliardi. Ma naturalmente le somme oggetto di indagine sono molto, molto più alte». Draghi ha escluso che senza superbonus l’edilizia non vada avanti.

I correttivi in un emendamento

«Il governo vuole che il meccanismo funzioni - ha detto Draghi - e i correttivi dovrebbero trovare posto in un emendamento a cui sta lavorando il ministero e il Parlamento». Sui bonus edilizi, ha sottolineato il ministro Franco, «si possono pensare ulteriori affinamenti, stiamo pensando di tracciare meglio» le operazioni, «potremmo avere dentro il sistema bancario una possibilità più ampia, con due o tre cessioni» del credito. «Tutto si può fare, ma resta fondamentale evitare ulteriori truffe che sono tra le più grandi che questa Repubblica abbia visto», ha detto il ministro Franco.

La sfida immediata è il calo dei prezzi dell’energia

«Fondamentale è che la crescita non sia strozzata dal caro energia», ha detto il premier. «La sfida immediata - ha sottolineato Draghi - è il calo energia. Poi l’inflazione che sta aggredendo il potere d’acquisto dei consumatori e la competitività delle imprese. La terza grande sfida è la realizzazione del Pnrr». Per fronteggiare il caro energia sono già state «stanziate imponenti cifre, circa 9,5 miliardi, ma evidentemente non sufficienti. Il governo dovrà fare un altro intervento che sarà presentato la prossima settimana. Le linee fondamentali» di questo nuovo intervento sono «una parte di sostegno, per contenere l’emergenza; poi una parte più strutturale, con il potenziamento della produzione di energia; poi una parte legato alla fornitura, cioè assicurare la fornitura all’industria a un prezzo basso e calmierato, dunque” intervenire, ad esempio “sullo stoccaggio”». La priorità del governo è su questi interventi: «La priorità è assicurare la crescita, una crescita equa e sostenibile, ed è fondamentale che la crescita non sia strozzata dal caro energia. La crescita è fondamentale per tutti gli altri aspetti, per la tenuta dei conti e la credibilità internazionale» dell’Italia, ha rimarcato il presidente del Consiglio.

Il Recovery sta andando bene

«Il ministro Giovannini mi ha dato poco fa una tabella, che uscirà tra qualche giorno, sulla realizzazione delle opere pubbliche e sugli investimenti nelle infrastrutture e le aggiudicazioni dei bandi sono le più alte degli ultimi 20 anni e sono circa 3 volte di quelle dello scorso anno . L’impegno degli attuatori è molto forte e il governo intende proseguire così», ha sottolineato il premier Mario Draghi.