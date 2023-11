Cdm urgente per la cittadinanza a Indi Gregory, la neonata “incurabile”. Crisanti: trasferirla inutile crudeltà

All’ospedale del Vaticano potrebbe ricevere cure palliative

Per i genitori, però, «Indi merita la possibilità di una vita più lunga. Non possiamo obbligare l’Nhs e i tribunali di questo Paese a prendersi cura di Indi, ma insieme possiamo darle una possibilità con un piano di trattamenti davvero straordinario in Italia», ha affermato il padre della neonata, Dean Gregory. A fare da ’ponte’ per la famiglia tra Regno Unito e Italia è l’avvocato ed ex senatore Simone Pillon. «Ora al lavoro per rimuovere i residui ostacoli e portarla presto a Roma», ha scritto su X Simone Pillon, legale italiano della famiglia della neonata inglese, ringraziando il governo, la premie Giorgia Meloni, i ministri e gli italiani.

Crisanti, Gb all’avanguardia, inutile crudeltà portarla in Italia

«Il sistema sanitario inglese è all’avanguardia nel campo della genetica e dell’ingegneria genetica, portare in Italia la piccola Indi è una inutile crudeltà», ha dichiarato a LaPresse Andrea Crisanti, senatore del Pd, per anni a Londra anche come professore dell’Imperial College, parlando della piccola Indi Gregory alla quale è stata conferita la cittadinanza italiana per consentirle il trasferimento in Italia da Londra dove è ricoverata per una malattia genetica rara. «A cosa servono le cure palliative? Penso che da parte del Governo ci sia stata solo una questione politica - ha detto -. Con quale scopo? Solo per avere pubblicità a buon mercato sulla pelle dei genitori della bambina».



A Genova salvata Tafida, una bimba di 5 anni

La storia di Indi è molto simile a quella di altri bambini gravemente ammalati, condannati per sentenza alla sospensione delle cure. Ma c’è chi ce l’ha fatta. Tafida R., 5 anni, musulmana, ottenne nel 2019 la sospensione del verdetto che ordinava lo spegnimento dei macchinari a cui era attaccata e l’autorizzazione al trasferimento all’Istituto Gaslini di Genova. Quasi un anno dopo la bimba fu dimessa e inserita in un programma di riabilitazione.





