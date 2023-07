Cdm al via, ordine del giorno integrato con mappatura concessioni balneari

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Consiglio dei ministri, convocato inizialmente alle 18 a Palazzo Chigi, è anticipato alle 17. All’ordine del giorno è stato inserito anche il tema delle concessioni balneari, con l’esame del decreto legislativo «Attuazione della delega di cui all’articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici». La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, parteciperà al Consiglio dei ministri prima di partire alla volta di Bruxelles per il vertice Ue-Celac. La premier, in un primo momento, non avrebbe dovuto presiedere la riunione del Governo, che poi è stata anticipata

All’ordine del giorno figurano tra gli altri il disegno di legge sull’abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1891 – 1920 - esame preliminare (Riforme istituzionali e semplificazione normativa);

il disegno di legge sulla disciplina della professione di guida turistica (Turismo – Imprese e made in Italy – Giustizia – Affari regionali e autonomie – Cultura);

il decreto legislativo sull’Istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità in attuazione della delega conferita al Governo, ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227 - esame preliminare (disabilità);

il decreto legislativo di Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online - esame definitivo (Affari europei, Sud, politiche di coesione e Pnrr – Giustizia);