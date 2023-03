Cdp, nel 2022 utile netto in crescita a 2,5 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo Cdp chiude il 2022 con un utile netto di Cdp Spa in crescita a 2,5 miliardi di euro (rispetto ai 2,4 miliardi registrati nel 2021, anno che includeva maggiori plusvalenze sui titoli in portafoglio per 430 milioni). L’utile netto consolidato è pari a 6,8 miliardi di euro (5,3 miliardi nel 2021), salito anche grazie ai risultati di alcune partecipate. «Anno record in termini di risorse e di investimenti attivati», commenta il presidente di Cdp Giovanni Gorno Tempini.

Secondo i risultati di bilancio 2022, i crediti sono in aumento a 120 miliardi di euro (114 miliardi nel 2021, +5%), principalmente in virtù dei finanziamenti alle imprese. Il risparmio postale è pari a 281 miliardi di euro, stabile rispetto ai livelli del 2021. Il patrimonio netto, pari a 25,7 miliardi, è in crescita rispetto a fine 2021 (+2%) grazie all’utile maturato nell’esercizio, che ha più che compensato l’impatto dei dividendi distribuiti e la riduzione delle riserve da valutazione relative alle attività finanziarie valutate a fair value. Nello specifico, il margine di interesse è pari a 1,7 miliardi di euro, in lieve riduzione rispetto al 2021 principalmente per l’appiattimento della curva dei tassi, con impatti sul margine da trasformazione delle scadenze date le caratteristiche dell’attivo e del passivo di Cdp. I dividendi sono pari a 1,6 miliardi di euro, in aumento rispetto al 2021 principalmente per i maggiori dividendi da Eni e Cdp Equity; altri ricavi netti sono pari a 0,2 miliardi di euro, in riduzione rispetto al 2021 per effetto dei minori proventi delle strategie di gestione del rischio sui tassi attivate sul portafoglio titoli. Il costo del rischio è pari a -0,1 miliardi di euro, in miglioramento rispetto al 2021, grazie a minori rettifiche di valore sul portafoglio equity; il cost/income ratio è rimasto a livelli significativamente bassi, pari al 7%. Con riguardo alle voci patrimoniali, il totale attivo risulta pari a 401 miliardi di euro (-3% rispetto al 2021). La raccolta si attesta a 371 miliardi di euro, in riduzione del 3% rispetto al dato di fine 2021, di cui la raccolta postale pari a 281 miliardi, sostanzialmente stabile rispetto a fine 2021 per l’effetto combinato della raccolta netta Cdp negativa registrata nell’anno, pari a -3,9 miliardi di euro, e degli interessi maturati a favore dei risparmiatori».



Investimenti attivati a 80 miliardi, +126% sul 2021

Nel 2022 sono stati attivati da Cassa depositi e prestiti investimenti in aumento a circa 80 miliardi di euro (35 miliardi nel 2021, +126%), con un effetto leva di 2,6 volte le risorse impegnate. Sono i numeri del bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 approvato dal consiglio di amministrazione di Cdp. Le risorse impegnate dal Gruppo Cdp ammontano a 30,6 miliardi (23,8 miliardi nel 2021, +28%), con un maggiore impatto sul tessuto sociale ed economico del Paese.

Scannapieco: meno «cassaforte», più cervello pensante

«Con il nostro lavoro nel 2022 Cdp ha creato o sostenuto 470mila posti di lavoro». Lo rivendica l’amministratore delegato Dario Scannapieco , in presentazione del bilancio approvato dal cda, aggiungendo che «dobbiamo essere guidati dall’idea di fare cose di qualità». Nello scorso esercizio «abbiamo indirizzato i nostri impieghi verso operazioni a elevata addizionalità». Cassa depositi e prestiti, secondo l’ad, «è sempre meno una cassaforte e più cervello pensante» per gli investimenti nel Paese. Soddisfazione viene espressa per l’intervento di sostegno realizzato per la partecipata Saipem e un ringraziamento gli azionisti, il ministero dell’Economia e le fondazioni bancarie (presenti in sala i vertici dell’Acri con il presidente Francesco Profumo) con i quali «la collaborazione e il sostegno non sono mai mancati».