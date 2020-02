Cdp accelera su imprese e pubblica amministrazione in asse con le Fondazioni La Cassa ha siglato con la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto un accordo per realizzare un punto informativo nelle sedi dell’ente: si parte da Rovereto di Celestina Dominelli

Mattarella ai 170° di Cdp: anni determinanti per la crescita

La direzione è quella messa nero su bianco nell’ultimo piano industriale in cui Cassa depositi e prestiti aveva espresso chiaramente la volontà di rafforzare la sua presa sul territorio promuovendo lo sviluppo di nuove sedi e cercando di superare la frammentazione esistente con un’offerta integrata. L’accordo di collaborazione sottoscritto lunedì 10 febbraio dal numero uno della spa di Via Goito, Fabrizio Palermo, e dal vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, William Bonomi, alla presenza del sottosegretario Riccardo Fraccaro, risponde dunque a una precisa esigenza.

Al via lo Spazio Cdp a Trento e Rovereto

L’obiettivo, infatti, è realizzare un punto informativo in tutte le sedi dell’ente sfruttando la presenza radicata delle Fondazioni di origine bancaria - che, va ricordato, sono socie di minoranza della spa di Via Goito - in modo da favorire la messa a terra di progetti congiunti a beneficio delle comunità locali. L’apertura dello “Spazio Cdp” a Trento e Rovereto rappresenta quindi una prima assoluta a livello regionale e il secondo punto avviato su scala nazionale dopo quello di Cagliari e Sassari. E altri “sportelli” saranno lanciati in diverse città italiane grazie all’accordo più generale che Cdp ha sottoscritto con l’Acri (l’associazione che riunisce le Fondazioni e le Casse di risparmio).

Il piano di aperture nella penisola

Ma come funziona lo Spazio Cdp? Si tratta di una porta d’accesso al mondo della Cassa e delle sue controllate: all’interno è possibile incontrare i referenti Cdp che saranno chiamati a fornire supporto integrato sia alle imprese che alla pubblica amministrazione. Un po’ come sta avvenendo anche con l’avvio delle nuove sedi della Cassa lungo la penisola dove sono già stati inaugurati, giova ricordare, gli uffici di Verona, Genova, Napoli e altre aperture (Torino, Firenze, Palermo e Bari) arriveranno nel corso del 2020.

Palermo: grazie all’accordo lavoreremo in un’ottica di sistema

«Questo accordo testimonia e rafforza il legame di Cassa depositi e prestiti con i territori - ha sottolineato l’ad di Cdp Fabrizio Palermo -, reso ancora più solido dalla partnership con le Fondazioni bancarie, con le quali condividiamo parte della nostra missione istituzionale. Gli accordi siglati ci consentiranno di lavorare in sinergia e in un’ottica di sistema per poter sviluppare un rapporto ancora più profondo con le comunità locali». Un rapporto che sarà puntellato anche da due ulteriori accordi sottoscritti da Cdp con la Provincia Autonoma di Trento e Cassa del Trentino, grazie ai quali saranno, tra l’altro disponibili strumenti finanziari innovativi per le piccole e medie imprese del territorio.

Bonomi: dalla Fondazione risorse e mezzi per far crescere il territorio

«La firma del protocollo odierno - ha evidenziato il vicepresidente della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, WilliamBonomi - permette di conseguire utilità sociale e promozione dello sviluppo economico, finalità richiamate negli scopi statutari di Fondazione Caritro. Assieme ai numerosi stakeholder pubblici e privati, la Fondazione metterà a disposizione risorse e mezzi per creare opportunità di crescita per il territorio».