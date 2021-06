Cdp: il cda nomina Scannapieco nuovo ad e dg

La sfida del Pnrr

Il cambio al vertice di Cassa era stato ufficializzato il 27 maggio dal ministero dell’Economia, azionista di controllo (con l’82,77%), che ha formalizzato la lista dei nomi poi approvata dall’assemblea di Cassa depositi e prestiti. Scannapieco, romano, 53 anni, dal 2007 alla Banca europea degli investimenti e considerato un “Draghi boy”, ha preso il posto di Fabrizio Palermo, che tre anni fu il nome - in quota M5s e gradito alla Lega - che venne preferito proprio a Scannapieco. Cdp avrà un ruolo chiave nella realizzazione del Pnrr. Le parole chiave per il Recovery fund sono «discontinuità, ambizione, concretezza e rapidità», diceva Scannapieco a febbraio in audizione alle Camere.