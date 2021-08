Cdp in cerca di 25 consulenti per supportare la Pa nell’uso dei fondi del Pnrr

1' di lettura

Cdp ha avviato la ricerca per 25 professionisti senior per rafforzare le attività di advisory. Si tratta di una selezione riservata a professionisti per le aree Iinfrastrutture e pubblica

amministrazione e chief legal officer che dovranno rafforzerare le attività connesse al supporto di Cassa Depositi e Prestiti alle amministrazioni pubbliche per l’implementazione del piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nel dettagli gli advisor con expertise tecnica saranno inseriti nell’area che promuove la realizzazione e l’accelerazione di progetti infrastrutturali nazionali, svolgendo attività di supporto e consulenza tecnico-specialistica e di project management alle pubbliche amministrazioni. Nello stesso campo lavoreranno anche i senior advisor che saranno destinati all’area finanziaria e che contribuiranno a promuovere e ad accelerare la realizzazione di progetti infrastrutturali nazionali, con attività di assistenza alle pubbliche amministrazioni per la strutturazione finanziaria degli investimenti.



Inoltre, i senior advisor per l’area di pianificazione e programmazione territoriale supporteranno le pubbliche amministrazioni nello strutturare l’iter di pianificazione e programmazione di interventi adalto interesse pubblico, in particolare, nei settori infrastrutturali. Per la direzione chief legal officer, i legal advisor, per i quali è richiesta una solida esperienza nelcampo del diritto amministrativo, dovranno fornire assistenza legale nell’ambito delle attività di supporto econsulenza alle pubbliche amministrazioni e nelle procedure di affidamento di lavori e servizi per larealizzazione di infrastrutture e altri interventi pubblici.

