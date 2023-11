Cdp chiude in anticipo l’offerta di bond retail: ultime ore per le sottoscrizioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domanda record per il bond Cassa Depositi e Prestiti e ultime ore per sottoscrivere l’emissione. La Cassa chiude infatti in anticipo l’offerta obbligazionaria riservata al mercato retail mercoledì 15 novembre alle ore 13. La decisione, spiega una nota, è stata presa in accordo con Intesa Sanpaolo e UniCredit, in qualità di responsabili del collocamento e coordinatori dell’offerta, a seguito dell’andamento positivo della domanda da parte dei risparmiatori che ha portato a superare l’ammontare massimo offerto, precedentemente aumentato da 1,5 a 2 miliardi.

Rendimento al 5% per tre anni

L’offerta è destinata alle persone fisiche residenti in Italia. I titoli possono essere sottoscritti ancora fino alle ore 13 di domani presso una rete di 24 banche e prevedono una remunerazione mista: a tasso fisso del 5,00% per i primi tre anni e variabile, pari all’Euribor a 3 mesi maggiorato almeno dello 0,90% annuo, per i successivi tre. Alle obbligazioni, in scadenza al 2029 e negoziate sul mercato regolamentato di Borsa Italiana, sarà applicata un’aliquota fiscale agevolata del 12,50%. La lista dei collocatori è contenuta nelle condizioni definitive relative all’offerta, pubblicate e consultabili sulla pagina dedicata del sito di Cassa Depositi e Prestiti. Sono stati assegnati a Cdp i seguenti rating a medio-lungo termine: Baa3 da Moody’s, BBB da S&P, BBB da Fitch e BBB+ da Scope. Per S&P il rating delle obbligazioni è pari a BBB.