Cdp designa Fabbri nuovo ad di Ansaldo Energia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ansaldo Energia ha un nuovo amministratore delegato. Si tratta di Fabrizio Fabbri, 58 anni, manager di lungo corso, con grande esperienza nei settori energia e oil & gas. Fabbri si siede alla guida dell’azienda genovese controllata da Cdp Equity, entrando al posto di Giuseppe Marino, il quale aveva rassegnato le dimissioni l’1 febbraio scorso (lo attende l’incarico di group ceo di Hitachi Rail, a Londra).

Il consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti, riunitosi sotto la presidenza di Giovanni Gorno Tempini, ha deciso, dunque, di designare Fabbri ad dell’azienda, di cui controlla l’88% Cdp Equity, unico socio a sottoscrivere l’aumento di capitale da 400 milioni del 2020 e ad aver versato altri 35 milioni nell’ottobre 2022.

Loading...

Da Ricciarelli e General Electric

Fabbri ha iniziato la sua carriera nel 1988 in Ricciarelli (gruppo Sasib) per poi entrare, nel dicembre del 1989, nell’azienda toscana Nuovo Pignone, all’epoca controllata da Eni e cedua poi a General Electric.



All'interno del perimetro industriale italiano di General Electric, Fabbri ha ricoperto diverse cariche, anche in ambito europeo, arrivando ad assumere il ruolo di general manager, per il Sud e l’Est Europa, della divisione europea del gruppo americano e, contestualmente, a partire dal 2015, anche l’incarico di ad di Alstom Power Italia (sempre del gruppo Ge). In quel ruolo ha gestito, in particolare, l’intero business di Ge Power Services.

L’esperienza in Usa

A partire dall’aprile del 2020, è entrato a far parte della struttura manageriale del gruppo americano Ethosenergy, specializzato nella produzione di turbine a gas, a vapore, generatori, pompe a valvole e componenti aeronautici.