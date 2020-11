Cdp ha in mano una leva decisiva per incentivare la parità di genere di Stefania Bariatti e Paola Bonomo

(Pierpaolo Scavuzzo / AGF)

Nelle prossime settimane prenderà il via un importante strumento di risposta agli effetti della pandemia sulle imprese italiane: il Patrimonio Destinato gestito da Cassa depositi e prestiti (Cdp) previsto dal decreto Rilancio. Autorizzato lo scorso settembre dall’Unione europea, il Patrimonio Destinato, veicolo da 44 miliardi di euro in titoli appositamente emessi dallo Stato, potrà intervenire a sostegno delle imprese italiane sopra i 50 milioni di fatturato (escluse quelle bancarie e assicurative), con più modalità – conferimenti in capitale, obbligazioni obbligatoriamente convertibili, obbligazioni convertibili, e debiti subordinati.

Il Patrimonio Destinato privilegerà progetti che prevedano di impiegare i fondi in progetti di sviluppo tecnologico e digitale e di sostenibilità ambientale. Ma perché non cogliere l’occasione per richiedere alle aziende destinatarie di questa ingente somma di investimenti di fare un passo in avanti sulla parità di genere?

Il nostro Paese deve migliorare l’occupazione femminile, anche nei settori oggi a predominanza maschile, e far sì che le donne contribuiscano attivamente e pienamente alla transizione ecologica e digitale. Nel quadro del Recovery Fund, il Presidente del Consiglio Conte si è espresso a favore dell’utilizzazione di una parte significativa delle risorse per l’occupazione femminile. Come l’Associazione M&M – Idee per un Paese migliore ha fatto notare in questi mesi, dobbiamo presentare proposte che comprendano: 1) la valutazione di impatto di genere; 2) l’applicazione del gender budgeting; e 3) il mainstreaming di genere, ovvero l’inserimento in maniera trasversale di valutazioni di genere a tutte le politiche e misure.

Il Patrimonio Destinato gestito da Cdp potrebbe, persino più rapidamente e con maggiore efficacia, incentivare il perseguimento di questo obiettivo di parità sostanziale. Questo proprio perché, essendo destinato non a progetti attuati anche da piccole o piccolissime imprese, ma bensì solo al risanamento e alla crescita di quel vasto mittelstand italiano di imprese che fatturano almeno 50 milioni l’anno, presuppone che sia già presente una certa organizzazione aziendale e quindi la capacità di attuare in concreto misure che per imprese di minori dimensioni potrebbero essere ritenute meno fattibili o troppo onerose. Ecco quindi alcuni criteri che riteniamo possano essere utilmente presi in considerazione per gli investimenti del Patrimonio Destinato:

1. Equilibrio di genere negli organi di amministrazione e di controllo;