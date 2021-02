Cdp investe in Offlunch la startup che consegna i pasti in ufficio, alternativa a mense e bar Cassa depositi e prestiti sostiene con 400mila euro l’azienda che offre il suo servizio ai lavoratori di Milano, Roma e Cagliari di L.Ben.

Cassa depositi e prestiti sostiene con 400mila euro l’azienda che offre il suo servizio ai lavoratori di Milano, Roma e Cagliari

1' di lettura

Anche a un anno della pandemia che ha costretto molti lavoratori ad adottare lo smart working non si fermano le attività che sono nate per fornire pasti in ufficio. Tra quelle che stanno rilanciano il proprio business c’è OffLunch il brand di food delivery nato nel 2019 con l’obiettivo di offrire una soluzione alternativa alla mensa o al panino del bar. La startup che consegna pietanze con menù bilanciati, realizzati con prodotti a chilometro zero, grazie a pochi click sull’ app, ha appena chiuso un importante round di finanziamento di 400mila euro tramite Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital sgr.

L’attività della società romana controllata da Mvnd (holding foodtech che si occupa di sviluppo di sistemi di food delivery nata dalla fusione di Moovenda e PrestoFood) durante il lockdown ha anche reindirizzato il servizio dall’ufficio al domicilio dei lavoratori garantendo la consegna anche sotto forma di Kit Spesa, ovvero pasti pronti (da ravvivare) per tutta la famiglia.

Loading...

Leggi anche Coronavirus, il servizio di delivery food per le aziende si riconverte alle famiglie

Nell’ultimo anno le aziende che hanno aderito all’offerta sono aumentate del 46% e oltre a Roma e Milano Offlunch ora opera anche a Cagliari. Per ora i pasti consegnati sono all'incirca 120/130 al giorno ma l’obiettivo è quello di estendere il servizio ad altre città contando sugli effetti della campagna vaccinale e al conseguente ritorno alla normalità nei luoghi di lavoro. Le aziende che scelgono di offrire ai dipendenti i pasti lo fanno anche per recuperare il valore del team building: un pranzo consumato insieme, seppur con distanziamento, è fondamentale per incrementare la coesione del gruppo di lavoro che lo smart working ha praticamente azzerato.