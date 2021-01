Cdp, maxi-gettone da 2,46 milioni nelle start up di LVenture Operazione di co-investimento in 10 realtà del portafoglio della holding quotata sull’Mta - Mobilitate risorse complessive per 6,56 milioni di euro

(Tierney - stock.adobe.com)

Dai servizi digitali per gli alberghi alla piattaforma per noleggiare capi di abbigliamento firmati, passando per la piattaforma che permette di creare app vocali su misura ogni azienda e altri servizi digitali. Sono dieci le start up nel portafoglio di LVenture group (la holding di venture capital è quotata sull’Mta di Borsa italiana) nelle quali Cdp Venture Capital-fondo nazionale innovazione, ha deciso di co-investire una somma di 2,46 milioni di euro.



Un «maxi-gettone» che ha mobilitato risorse...