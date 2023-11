Cdp, parte l’offerta del bond retail. Rendimenti al 5% nei primi tre anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cassa depositi e prestiti torna a bussare alla porta dei risparmiatori retail con un terzo bond, dopo quelli lanciati nel 2015 e nel 2019. Il collocamento, annunciato ieri dal gruppo guidato da Dario Scannapieco, partirà il prossimo martedì per un ammontare complessivo di 1,5 miliardi di euro, la stessa taglia messa poi a disposizione anche nelle due emissioni precedenti. Le obbligazioni saranno offerte al pubblico fino al 27 novembre - a meno che non si opti per la chiusura anticipata come già accaduto...