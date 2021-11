Cdp: piano da 128 miliardi di investimenti al 2024 per contribuire alla crescita dell’Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quattro assi per spingerne ulteriormente l'azione (cambiamento climatico, crescita sostenibile, ripensamento delle filiere produttive e digitalizzazione) e 65 miliardi di risorse mobilitate da qui al 2024 (+5% sul periodo precedente) in modo da mobilitare 128 miliardi di investimenti a sostegno del sistema Paese, anche grazie all'assist di altri investitori privati o istituzioni territoriali pari a 63 miliardi. Sono questi gli assi principali del nuovo piano strategico di Cassa depositi e prestiti presentato giovedì 25 novembre dal presidente Giovanni Gorno Tempini e dall'ad Dario Scannapieco.

La Cassa dunque è pronta a fornire il consueto e robusto contributo al Paese, anche alla luce delle nuove sfide fissate dal Pnrr (su cui, va ricordato, il gruppo ha all'attivo 3,3 miliardi di euro di progetti di cui è soggetto attuatore), e lo farà partendo da un puntuale affinamento degli strumenti che storicamente Cdp ha messo in pista e della nuova cassetta degli attrezzi emersa più di recente. Tradotto: radar puntato innanzitutto sui ritardi da colmare e best practice internazionali per adottare politiche di finanziamento e investimento ancora più performanti, tenendo però sempre dritta, come ha ribadito di recente anche l'ad Scannapieco, la barra della selettività nell'approccio.

Poi il rafforzamento del ruolo di advisory e della gestione dei fondi pubblici, nazionali ed europei, che, c'è da scommetterci, si rivelerà senz'altro di grande aiuto nella messa a terra a livello territoriale dei fondi del Recovery Plan. E ancora, come detto, offerta di prodotti finanziari per imprese e Pa, nell'ottica del ruolo di Cdp come Istituto di promozione e sviluppo e sempre guardando alla necessaria addizionalità rispetto agli strumenti già in circolazione. Il tutto, ribadisce il gruppo, con un occhio sempre attento ai criteri di sostenibilità Esg, ma anche a inclusione e parità di genere.Quanto alle altre due tessere del complesso universo di Cassa, partecipazioni strategiche e real estate, l'orientamento è quello di mantenere un ruolo stabile e di investitore di lungo periodo sul primo fronte, mettendo in pista però interventi di scopo dove l'impegno è finalizzato alla crescita o alla stabilizzazione di imprese in settori chiave. Non sono quindi da escludere strategie di uscita o di rotazione di capitale. Insomma, la Cdp sembra decisa a serrare i ranghi sugli asset più strategici e a valutare un'eventuale politica di alleggerimento sulle partecipazioni meno significative o comunque non funzionali alla mission della stessa.

Infine, il real estate. Qui la direzione messa nero su bianco nel piano guarda soprattutto al social, senior e student housing in asse con le fondazioni bancarie, sue azioniste, e con una particolare attenzione al Mezzogiorno.