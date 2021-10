Cdp spinge sull’inclusione: «Valorizzare le diversità»

Ascolta la versione audio di questo articolo

Il primo, importante, segnale è giunto a fine maggio in occasione del rinnovo del board con la nomina di cinque donne nel cda di nove membri. A conferma che con l’arrivo del nuovo ad, Dario Scannapieco, Cassa depositi e prestiti intende spingere sul fronte della parità di genere con una serie di iniziative che mirano a rafforzare ulteriormente l’inclusione e la valorizzazione della diversità a tutti i livelli, dai quadri al top management. Dove gli ultimi dati forniti dal gruppo disegnano una fotografia che ha ancora ampi margini di miglioramento: 46% di donne rispetto al totale della popolazione aziendale a livello di gruppo (inteso come Cdp e società sottoposte a direzione e coordinamento) e 41% se si valuta solo la spa; 23% di rappresentanza in Cdp spa considerando prime e seconde linee (con un incremento del 4% rispetto al 2017); e, infine, il 43,3% di donne nel middle management.

L’adesione a “No women no panel”

Numeri significativi, dunque, che però il nuovo ceo intende ancora migliorare. E, a dimostrazione della volontà di accelerare su questo fronte anche con un diverso approccio all’esterno, Cdp ha aderito altresì all’iniziativa “No women no panel: senza donne non se ne parla” promossa dalla Commissione europea per favorire l’equilibrio di genere nell’ambito di eventi e dibattiti pubblici e ha così aggiornato il regolamento per la “gestione dei rapporti con i media ed esposizione di Cdp verso l’esterno”.

Le prossime iniziative

Ma è il primo passo di un piano che Cassa vuole mettere in campo per favorire uno dei pilastri del Next Generation Eu e del Recovery Plan. E, già dalle prossime settimane, il gruppo si farà promotore di alcune iniziative dedicate all’equilibrio di genere e all’imprenditorialità femminile.