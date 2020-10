Cdp stringe su Aspi, un veicolo unico con i fondi per accelerare i tempi Alla Cassa andrà tra il 20 e il 30% della newco ma avrà la governance di Laura Galvagni

(ANSA)

Alla Cassa andrà tra il 20 e il 30% della newco ma avrà la governance

3' di lettura

Un solo veicolo per promuovere l’offerta sull’88% di Autostrade per l’Italia. Nelle ultime ore gli advisor di Cdp, chiamata da Atlantia a presentare entro domani, domenica 18 ottobre, una proposta vincolante per l’asset, avrebbero messo a punto un nuovo schema: costruire una bidco partecipata dall’istituzione finanziaria, dai due fondi esteri, Macquarie e Blackstone, e dai possibili compagni di viaggio italiani (ossia le casse di previdenza e Poste Vita) per acquistare la concessionaria autostradale...