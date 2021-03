Cdp Venture Capital investe in Altilia

Gli algoritmi progettati da Altilia hanno la capacità di “leggere” rapidamente grandi quantità di documenti, per estrarne informazioni significative, portando così l'automazione robotica su processi di analisi tradizionalmente possibili solo attraverso le cosiddette “human cognitive abilities”. Questa innovazione si traduce non solo in una riduzione dei costi, ma nella possibilità di dedicare risorse di primo livello ad attività meno ripetitive e a maggior valore aggiunto, come l'interpretazione di dati e documenti e il consolidamento di relazioni che, anche in termini di mercato, possono trarre profitto da quelle analisi.

Fondata nel 2010 come spin-off di ricerca del CNR, Altilia è stata la prima PMI innovativa in Calabria e può oggi contare su di un team di oltre 40 persone, impegnate in attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione di tecnologie e piattaforme cloud per l'automazione di processi aziendali mediante algoritmi di Intelligenza Artificiale. Altilia si rivolge ad aziende di medie e grandi dimensioni di ogni area industriale con soluzioni di Intelligent Automation, Intelligent Document Processing e Decision Intelligence. Alcuni dei suoi clienti appartengono alle Fortune 500 nei settori dei servizi finanziari e dell'online retail.