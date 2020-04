Cdp Venture Capital: investe fino a 21mln in fondo per startup aerospazio L’investimento è in Primo Space Fund, fondo per le startup dellàaerospaziale che ha come obiettivo di raccolta di 80 milioni e investirà in Italia. di Mo.D.

Cdp Venture Capital sgr (Fondo nazionale per l'innovazione) ha varato un investimento fino a 21 milioni di euro in Primo Space Fund, fondo italiano per le startup nel settore aerospaziale. Primo Space Fund, con un obiettivo di raccolta di 80 milioni, investirà prevalentemente in Italia.

“Investire in ambito aerospaziale è una priorità strategica per rinnovare il tessuto imprenditoriale italiano e per generare posti di lavoro ad alta specializzazione” commenta la presidente di Cdp Venture Capital sgr Francesca Bria. Il fondo Primo Space Fund sarà gestito da un team di professionisti affiancati dalla Fondazione Edoardo Amaldi, fondazione di ricerca scientifica finalizzata al trasferimento tecnologico fondata dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), sponsor del progetto, e potrà contare sul supporto di alcune delle principali università italiane, quali il Politecnico di Torino e l'Università di Salerno.



Nella nota Cdp Venture Capital ricorda che l'Italia è il terzo contributore dell'Agenzia Spaziale Europea ed ha competenze chiave in tutta la filiera dell'industria dello spazio; tuttavia, gli investimenti in venture capital nel settore sono limitati. A livello mondiale, la cosiddetta 'space economy evidenzia previsioni di crescita significative: da 360 miliardi di dollari Usa nel 2018 a 2.700 miliardi di dollari nel 2045.