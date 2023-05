Cdp, via al Fondo Infrastrutture green

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cdp Real Estate Sgr (società di gestione immobiliare del Gruppo Cdp) lancia “FoF Infrastrutture”, il nuovo Fund of Funds, (Fondo di Fondi), per favorire lo sviluppo di progetti infrastrutturali con finalità Esg in transizione energetica e digitale, economia circolare (ad esempio, impianti di biometano) e energie rinnovabili. Il Fondo di Fondi Infrastrutture – in linea con il Piano Strategico 2022-2024 – opera attraverso l’investimento selettivo in fondi di investimento alternativi di tipo chiuso riservati, con componente greenfield (nuova realizzazione) e di revamping (che prevedono investimenti di miglioramento e/o espansione), promuovendo progetti con caratteristiche Esg e misurandone l’impatto.

La dotazione target del FoF Infrastrutture è di 500 milioni di euro. Le risorse fungeranno da volano per la raccolta dei fondi per massimizzare l’ammontare complessivo degli investimenti attivati nei progetti collegati. Il primo investimento del FoF Infrastrutture, deliberato ieri dal cda di Cdp Real Asset Sgr, è di 30 milioni di euro nel Sustainable Securities Fund, gestito da Alternative Capital Partners Sgr. È un Fia mobiliare chiuso first time team / first time fund, per sostenere la transizione energetica tramite progetti di piccola-media taglia (almeno il 70% greenfield), con focus su efficienza energetica, economia circolare e rinnovabili.

«La scelta di investire nel Sustainable Securities Fund – ha spiegato Giancarlo Scotti, amministratore delegato di Cdp Real estate Sgr e direttore immobiliare di Cdp Spa - è pienamente in linea con le finalità di favorire il consolidamento nel mercato italiano di nuovi attori per lo sviluppo del settore infrastrutturale nazionale in progetti sostenibili».