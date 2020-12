Ceci spaziali, filati d’acciaio e plastica riciclata: il made in Italy che resiste al coronavirus Realtà imprenditoriali spesso sconosciute al grande pubblico. Un filo resistente, che ha permesso loro di superare crisi importanti, come quella del 2008 prima ancora dell’attuale di Carlo Andrea Finotto e Domenico Palmiotti

Spazio, "ibernazione" degli astronauti: una realtà Made in Italy



A prima vista si direbbero mentine di liquirizia. In realtà si tratta di compound in polipropilene. Tradotto: granelli di plastica che ora sono anche biodegradabili o realizzati da plastica riciclata, moltiplicando così i loro possibili impieghi. Finiscono ovunque intorno a noi: dai cestelli della lavatrice ai cruscotti delle auto fino agli utensili da lavoro. Solo per elencare alcuni degli impieghi più comuni. A realizzare queste “mentine” di plastica hi-tech dalle elevate prestazioni è un’azienda padovana, la Sirmax, che vende i suoi prodotti in tutto il mondo e ha tra i suoi clienti-partner multinazionali come Whirlpool, Volkswagen, Bosch (per citare le più note).

Sirmax è una delle tante aziende made in Italy che la pandemia di coronavirus non è riuscita a sconfiggere e rappresenta quell’Italia che più che ripartire sarebbe corretto dire che non si è arresa alle successive ondate di covid-19.

C’è un filo che lega queste imprese spesso sconosciute al grande pubblico. Un filo resistente, che ha permesso loro di superare crisi importanti prima dell’attuale. Fili all’apparenza fragili ma con un’anima invisibile d’acciaio, come quelli progettati dall’azienda biellese Tcp Engineering che declina al futuro il tessile tradizionale.

Resilienza, innovazione, capacità di adattamento sono le caratteristiche comuni di queste realtà, che si ritrovano anche nella manutenzione a distanza con l’ausilio della realtà aumentata ideata dalla veneta Covi o nella produzione alimentare di Terre di Altamura, che per i suoi snack impiega lo stesso tipo di ceci volati nello spazio con Samantha Cristoforetti.

Plastica per l’industria biodegradabile e riciclata

Cos’ha di particolare la plastica di Sirmax? L’azienda – che conta 700 dipendenti – ha di recente sposato la sostenibilità e l’economia circolare, entrando sia nel settore delle plastiche bio (biopolimeri) sia in quello della plastica riciclata, acquisendo due aziende, la Microtec (di Venezia) per sviluppare il primo comparto, e la Ser di Parma per il secondo. Ha anche investito in ricerca e sviluppo, impiegando polimeri che possono rimanere a contatto con sostanze organiche come la terra o come la pittura, e rinnovando impieghi tradizionali come quello nell’automotive, utilizzando dall’origine della filiera materiali sia riciclati che progettati per essere riciclati. Alcune parti dell’auto (come l’interno dei sedili o la parte sottostante l’abitacolo) possono contenere plastica riciclata, rinforzata e arricchita di polimeri più resistenti rispetto al passato. Questa evoluzione non riguarda solo l’automotive ma anche altri comparti, dagli elettrodomestici agli utensili. Mentre la plastica biodegradabile si presta per l’imballaggio alimentare e gli articoli monouso.