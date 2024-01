Cecilia Bartoli a Monte Carlo e Marina Rebeka alla Scala

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una star dell’opera come Cecilia Bartoli dirige l’Opéra di Monte-Carlo e così possiamo ascoltarla in una delle maggiori opere händeliane. La Scala risponde con un’altra grande opera, la “Médée” di Cherubini, con la voce di Marina Rebeka. Altre voci dall’altra parte dell’Atlantico, nelle calde notti bahiane.



Monte-Carlo

Il 24-26-28-30 all’Opéra “Giulio Cesare in Egitto”, tra le maggiori di Händel, con Cecilia Bartoli, Carlo Vistoli, Max Emanuel Cencic, tra gli altri. Dirige Gianluca Capuano, con Les Musiciens du Prince; una nuova produzione, con la regia di David Livermore.

Milano

Dal 14 al 28 alla Scala sei rappresentazioni di “Médée”, di Cherubini; con Marina Rebeka nel ruolo del titolo, accanto al Jason di Stanislas de Barbeyrac. Direttore è Michele Gamba, regia di Damiano Michieletto. Ricordiamo Marina Rebeka alla Scala come splendida Violetta nella Traviata con Zubin Mehta, Thaïs con Lorenzo Viotti, Elena nei Vespri siciliani con Fabio Luisi e Mimì nella Bohème. È la prima volta che la Scala presenta l’opera nella sua versione originale francese; in passato si ricordano gli spettacoli con la versione tradotta in italiano, con Maria Callas nel 1953 e nel 1961. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta da Rai Radio 3 il 14 alle 20.00 e in differita da Rai Cultura su Rai5.Un’ora prima dell’inizio di ogni rappresentazione, presso il Ridotto dei Palchi “A. Toscanini”, si terrà una conferenza introduttiva all’opera, tenuta da Raffaele Mellace.

Salvador (Brasile)

Il 27-28 il Festival de Verão, nella line-up CeeLo Green, IZA, Ivete Sangalo, Glória Groove e Daniela Mercury. Ci saranno inoltre icone della musica bahiana come Bell Marques e Claudia Leitte; la confluenza del rap con il pagode, con l’incontro fra Baco Exu do Blues e il gruppo Psirico; o quello fra le percussioni ipnotiche di Carlinhos Brown con il suono elettrizzante dei Baiana System. Seu Jorge si riunisce com il rapper Mano Brown, IZA dividerà il micrófono con Liniker, il pagode romantico di Thiaguinho dialoga con il samba vibrante di Maria Rita, mentre il pop dei Gloria Groove si interseca con la musica di Péricles, altro rappresentante del pagode.