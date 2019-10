Cedolare al 12,5% e nuovi trend pesano sugli affitti concordati

Quando si può disdettare il contratto

Chi ha un contratto a canone concordato già in corso – e non ha scadenze contrattuali ravvicinate – non può fare molto, a parte attendere l’entità dei rincari (e poi tentare eventualmente di rinegoziare il canone).

Diversamente, i locatori per i quali c’è una scadenza contrattuale ravvicinata potrebbero valutare l’opportunità di inviare una raccomandata all’inquilino con la classica “disdetta” (cioè il diniego di rinnovo). Alla prima scadenza sono necessarie motivazioni specifiche indicate dalla legge, ad esempio la volontà di utilizzare direttamente la casa, anche a fini professionali (articolo 3 della legge 431/1998). Allo scadere del «+2» di un classico contratto «3+2», invece, non servono motivazioni specifiche.

Lo stesso vale per i contratti riservati agli studenti universitari, che di fatto sono una “sottospecie” delle locazioni concordate, sia pure con durate diverse.

La procedura per rinegoziare il canone

Il decreto ministeriale sugli affitti concordati (articolo 6, comma 4, del Dm 16 gennaio 2017) afferma che «in caso di variazione dell’imposizione fiscale gravante sull’unità immobiliare locata» o «di altro elemento o condizione che incida sulla congruità del canone della locazione», la parte interessata può rivolgersi alla commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale, la quale - entro 60 giorni - proporrà un canone da rinegoziare alle parti.

Ma come funziona questa commissione? L’allegato E allo stesso decreto spiega che ne va chiesta la nomina a una delle organizzazioni firmatarie dello specifico accordo locale in base al quale è stato redatto il contratto di locazione (quindi, un’associazione della proprietà edilizia o un sindacato inquilini). L’istanza non costa nulla, ma l’altra parte può scegliere liberamente di aderire o no alla procedura. Quindi, nel caso specifico, l’inquilino potrebbe rifiutarsi di partecipare, oppure potrebbe rifiutare di aderire alla proposta formulata dalla commissione. E a quel punto non rimarrebbe che l’alternativa di rivolgersi a un giudice ordinario.