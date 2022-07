Cedolare secca, contribuenti quintuplicati dal 2011

Affittare a canone concordato, anziché a quello di mercato, alleggerisce il peso dell’affitto per gli inquilini, ma senza mettere le mani nelle tasche dei proprietari. I quali, però, in alcuni casi continuano a preferire i contratti a canone libero, nonostante la loro più lunga durata (4+4 anni contro 3+2). La conseguenza è che la quota delle locazioni a canone concordato resta minoritaria, anche se, tra il 2014 e il 2020, è passata da un quinto a un terzo.

Questa quota è lievitata in tutte le regioni. In Abruzzo, Lazio, Liguria e Umbria i contratti calmierati sono arrivati a essere uno su due. I proprietari lombardi, e valdostani, hanno invece conservato una certa ritrosia: nel 2014 ne sottoscrivevano circa uno su quindici e nel 2020 sono arrivati a uno su dieci.

Il bilancio per l’Erario

L’ammontare dei canoni tassati con la cedolare ha superato i 17 miliardi di euro nel 2020, con un gettito di 3 miliardi. Guardando il Bollettino delle entrate tributarie si vede un ulteriore incremento nel 2021, con un gettito annuo di 3,3 miliardi.

Con questi numeri, resta attuale la discussione sul bilancio conclusivo della tassa piatta, in alternativa all’Irpef, per le casse dello Stato: finisce in perdita, oppure il Fisco fa pari e patta, o addirittura ci guadagna? Ci sono poche certezze, al riguardo. Ma, senza considerare gli effetti sull’Erario, è ragionevole pensare che la consistente crescita del numero di contratti di locazione assoggettati a cedolare sia dovuta, in parte, all’emersione di contratti in precedenza non registrati e, in parte, alla migrazione – dall’Irpef all’imposta più conveniente – di canoni già dichiarati.

Una conferma indiretta arriva dal raffronto tra l’incremento del numero di contribuenti che scelgono la cedolare e quello del numero complessivo delle case in affitto. Tra il 2014 e il 2019 (ultimo anno per il quale il dato è disponibile) i primi sono aumentati di 1,25 milioni e le seconde di meno di 800mila. La percentuale di locatori i cui canoni sono tassati con cedolare è cresciuta di oltre 20 punti percentuali. Nel 2019 ha superato il 75% del totale delle case affittate; nel Lazio siamo addirittura al 100% e in altre regioni a cavallo del 90% (Marche, Umbria, Toscana per esempio). Certo: un locatore può avere più case, e due possono averne una in comproprietà, ma i dati restano assolutamente significativi.