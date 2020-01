Cedral Tassoni sale a bordo della business class Alitalia Verranno servite l’acqua tonica Tassoni e soda water. L’accordo ha una durata biennale di Enrico Netti

1' di lettura

Al via la partnership tra Tassoni, storica Pmi lombarda con oltre due secoli di storia che produce bibite premium, e Alitalia. La compagnia di bandiera offre ai passeggeri di business class due specialità Cedral Tassoni: l’acqua tonica Tassoni, che sta ricevendo sempre più plausi anche a livello internazionale, e soda water nelle iconiche bottigliette in vetro. L’accordo ha una durata biennale e scadrà alla fine di dicembre 2021.

«Siamo davvero orgogliosi di entrare a fare parte della squadra dei prodotti Alitalia - commenta Elio Accardo, amministratore delegato della Pmi bresciana -. Sapere che chi vola in classe business potrà trovare le nostre acque sodate ci rende felici e soprattutto renderà più piacevole il viaggio di italiani e stranieri che ogni giorno scelgono Alitalia per i loro spostamenti, per affari o per piacere».

Tassoni produce con metodi tradizionali le sue specialità da bere a Salò, sul lago di Garda, utilizzando materie prime come gli aromi naturali estratti dal cedro e altri agrumi.