Corte Strasburgo: ok a telecamere nascoste sul lavoro in caso di furto ingente

Nel ritenere il monitoraggio «proporzionato e legittimo» e l'intrusione nella privacy dei ricorrenti non eccessivamente grave i giudici spagnoli non hanno quindi superato il loro potere discrezionale ("margine di apprezzamento") anche per la sua breve durata (10 giorni) e il numero limitato delle persone messe a conoscenza dei video. Decisiva anche la scarsa estensione dell'area sorvegliata, limitata alla zona casse. Per la Cedu, il livello di privacy che un dipendente può legittimamente attendersi dipende infatti anche dalla posizione: molto elevato in luoghi privati (servizi igienici o guardaroba), dove vi è un divieto assoluto di videosorveglianza; elevato in spazi di lavoro ristretti (uffici), dove può essere giustificato; inferiore, negli spazi di lavoro visibili o accessibili ai colleghi o al pubblico in generale.