Cei, Bassetti: «Bene l’assegno unico, ma servono politiche attive per la famiglia»

Coronavirus e povertà: la colpevole indifferenza verso gli ultimi

Mediterraneo luogo di morte nell'indifferenza generale

«Solo promuovendo la giustizia e lo sviluppo, aiuteremo il Mediterraneo a tornare ad essere ciò che fu – come auspicava Giorgio La Pira – ovvero luogo di incontro, di unione e di arricchimento reciproco, e non di sofferenza, dolore e morte come accade ormai da troppo tempo, spesso nell'indifferenza generale.



Migranti, arrivi sicuri come alternativa a morti in mare

I vescovi italiani chiedono alle istituzioni di sostenere gli arrivi in sicurezza dei migranti. «La Conferenza Episcopale Italiana, attraverso i suoi Uffici nazionali, ha garantito l'arrivo in Italia e l'accoglienza in sicurezza - ha ricordato il presidente della Cei - di oltre mille profughi dal Medio Oriente e dall'Africa, dimostrando che è possibile un'alternativa agli ingressi irregolari e alle morti in mare».

Medioriente, si faccia ogni sforzo per la pace

«Ci uniamo all'accorato appello del Santo Padre - ha detto il presidente della Cei - affinché in ogni area di conflitto – e, in particolare, in Terra Santa – tacciano le armi e ci si incammini sulla strada del dialogo e della riconciliazione. Di fronte alla guerra, che il Papa ha definito “un fallimento della politica e dell'umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male”, è necessario pregare ma anche fare ogni sforzo per favorire la pace».



Omofobia, evitare forzature, ancora tempo per dialogo



I vescovi italiani chiedono di evitare “forzature” con il disegno di legge Zan contro l'omofobia. «Ribadiamo come ci sia ancora tempo per un dialogo aperto per arrivare a una soluzione priva di ambiguità e di forzature legislative», ha detto il presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei) e arcivescovo di Perugia-Città della Pieve.

Tragedia della funivia: «Preghiamo per le vittime e per il piccolo Eitan»

Bassetti ha dedicato un passaggio del suo discorso alla tragedia del Mottarone, dove hanno perso la vita 14 persone. L’unico sopravvissuto, il piccolo Eitan di 5 anni , lotta all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino dopo un lungo intervento per stabilizzare le fratture al femore, alla tibia e all’omero. «Pensiamo alla tragedia di Stresa-Mottarone, rinnovando la nostra preghiera di suffragio per le quattordici vittime e per i loro familiari; un pensiero affettuoso al piccolo sopravvissuto», ha detto il cardinale.