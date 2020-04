Celant ci ha svelato la complessità delle arti

Le mostre

Lo sforzo di internazionalizzare l'arte italiana caratterizzò le mostre di Celant al Centre Pompidou di Parigi (1981), a Londra (1989) e a Palazzo Grassi a Venezia (1989). Nel 1987 per il suo interesse per la connessione tra le arti ricevette il Frank Jewett Mother Award, massimo premio statunitense per la critica d’arte. Nel 1996 curò la prima edizione della Biennale di Firenze «Arte e Moda» e nel 1997 curò la 47ª Biennale di Venezia dal titolo «Futuro, Presente, Passato», in cui si incontrarono idealmente tre generazioni di artisti dal 1967 al 1997 e venne assegnato il leoni d'oro a Marina Abramovic e Gerhard Richter. Dal 1995 al 2004 è stato direttore artistico della Fondazione Prada a Milano,ha concepito e curato più di quaranta progetti espositivi, dalla personale di Michael Heizer nel 1996 alla imperdibile retrospettiva a Venezia dedicata a Jannis Kounellis nel 2019 con imprescindibili esposizioni: nel 2012 «The small utopia. Ars multiplicata» ha un approccio multidisciplinare e attraversa 75 anni di storia italiana dagli inizi del Novecento al 1975 documentata da oltre seicento lavori, multipli ed edizioni, raccontando dalle avanguardie storiche agli artisti di oggi la diffusione democratica dell'arte, la moltiplicazione dell'oggetto d'arte e la sua diversa fruizione estetica e sociale. Un trattato di storia della cultura in cui l’arte è un tassello di una visione più ampia, l’arte è linguaggio della storia che narra un sistema di produzione sociale ed economico. “Le tante esperienze e gli intensi scambi che abbiamo condiviso con lui in questi anni - hanno commentato Miuccia Prada e Patrizio Bertelli - hanno contribuito a farci ripensare il significato della cultura nel nostro presente». Il suo è stato uno studio a 360 gradi e un pensiero di sistema, nelle mostre riusciva a inserire l’arte in un discorso culturale più ampio, rappresentava la voce di una cultura enciclopedica. Dal 2007 curatore della Fondazione Aldo Rossi di Milano e dal 2008 della Fondazione Emilio e Annabianca Vedova di Venezia. Ultima mostra settembre scorso alla Fondazione Cini su Emilio Isgrò.

Il lavoro con Pistoletto

“Quello con Germano Celant è stato un rapporto più che fraterno, ci conosciamo e lavoriamo insieme dalla metà degli anni Sessanta. Abbiamo avuto così tanto da dire e da fare insieme....”. Convalescente nella sua casa di Biella, anche lui colpito dal Coronavirus che lo ha tenuto quattro

settimane in ospedale, Michelangelo Pistoletto piange l'amico e

il compagno di lavoro. «Felice di essere vivo, certo, ma

infelice per la morte di Germano. Stavamo lavorando insieme ad un catalogo ragionato della mia opera». Celant, sottolinea Pistoletto, è stato molto più di un critico d'arte: «lui per l'Arte Povera ha avuto una funzione

straordinaria, non ha solo criticato, ha creato insieme con gli artisti, senza di lui il movimento dell'Arte Povera non avrebbe avuto un nome. E poi ha avuto una lunga carriera internazionale, negli Stati Uniti e non solo, il suo è stato un contributo fondamentale alla storia dell’arte».