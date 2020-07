Cellnex, aumento di capitale di 4 miliardi per prepararsi allo shopping Cellnex vara un aumento di capitale di 4 miliardi di euro per aumentare le risorse a disposizione per finanziare la crescita nelle infrastrutture per le tlc di Andrea Biondi

Cellnex vara un aumento di capitale di 4 miliardi di euro per aumentare le risorse a disposizione per finanziare la crescita nelle infrastrutture per le tlc. Il consiglio di amministrazione della società delle torri leader in Europa – di cui la famiglia Benetton è primo azionista con il 16,45% – in esercizio della delega votata dall'assemblea degli azionisti, ha varato l’aumento di capitale con esercizio del diritto di opzione da realizzare mediante emissione di 101,3 milioni di azioni ordinarie al prezzo di 39,45 euro.

Il titolo ha chiuso le contrattazioni a Madrid a 56,14 euro per azione. Lo sconto sul Terp dei titoli di nuova emissione è del 25%. Il rapporto di concambio è stato fissato in 19 diritti per 5 azioni di nuova emissione. L'operazione è finalizzata a finanziare l'incremento del portafoglio di infrastrutture per le telecomunicazioni di Cellnex. La società presieduta da Franco Bernabè e guidata dall’ad Tobias Martinez, spiega in una nota, sta esaminando diverse operazioni di cui alcune di dimensioni “trasformazionali” per un valore aggregato di 11 miliardi di euro.

Un aumento di capitale, dunque, che ha lo scopo di rafforzare le risorse proprie dell'azienda al fine di «finanziare l'espansione del suo portafoglio di infrastrutture in modo coerente con la sua strategia di crescita attraverso acquisizioni».Cellnex ha già effettuato due aumenti di capitale nel 2019, per un importo complessivo di 3.700 milioni di euro: uno di 1.200 milioni in primavera e un altro di 2.500 milioni in autunno. «In entrambi i casi, la domanda ha superato di gran lunga l'offerta e hanno partecipato quasi tutti i titolari di diritti», afferma la società.