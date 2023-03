Cellnex guida il listino a Madrid, sale l'attesa per la scelta del nuovo a.d.

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il titolo di Cellnex Telecom si piazza in testa ai big del listino madrileno, dopo la nomina della nuova presidente del cda, avvenuta sulla scia delle pressioni del fondo attivista Tci e mentre sul mercato aumenta l'attesa per la scelta del nuovo Ceo, di riflesso alle indiscrezioni di stampa rimbalzate dall'Italia secondo cui in lizza per l’incarico ci sarebbe Marco Patuano. La società delle torri di tlc, infatti, ha annunciato alla vigilia di aver nominato Anne Bouverot come president non esecutivo in sostituzione di Bertrand Kan. La decisione è giunta a pochi giorni di distanza dalla lettera inviata a Cellnex dal fondo attivista Tci Capital, primo azionista con il 9% del capitale, che aveva criticato la governance della società e chiesto la rimozione di tre amministratori, tra cui Kan, che era stato nominato chairman nel gennaio 2021 e resterà nel consiglio come indipendente.

Critiche da Tci per la lentezza nella scelta del nuovo ceo

Bouverot, che in precedenza è stata a capo dell’associazione degli operatori di reti mobili Gsma, è nel cda di Cellnex come consigliere indipendente dal 2018. Nella sua lettera, Tci ha anche criticato la lentezza della società sulla scelta del nuovo Ceo, in sostituzione di Tobias Martinez, che lascerà nel prossimo giugno, dopo essere stato al timone per 9 anni ed essere stato il fautore della crescita del gruppo. Secondo quanto riporta La Repubblica, il fondo attivista britannico si sarebbe schierato per la nomina di Marco Patuano, che è stato presidente di Cellnex nel 2018-2019 e anche Edizione, secondo socio della società spagnola con l’8% parrebbe appoggiare la nomina del manager italiano. La Spagna, invece, punta sull’attuale cfo di Cellnex, Josè Manuel Asia Mancho, che però potrebbe non rappresentare il segnale di discontinuità chiesto da Tci.