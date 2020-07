Cellnex, perdita netta ma riviste al rialzo le previsioni di Ebitda e cash flow Perdita netta di 43 milioni nel semestre ma «in linea con le strategie di crescita» per la società delle torri Cellnex, che migliora ricavi, Ebitda e alza le stime per il 2020 di Andrea Biondi

Ricavi ed Ebitda in crescita, con il risultato netto del semestre della spagnola Cellnex tuttavia negativo per 43 milioni per il sostanziale effetto di maggiori ammortamenti (+95% rispetto al primo semestre 2019) e costi finanziari (+23% rispetto allo stesso periodo del 2019) associati all'intenso processo di acquisizioni e al conseguente ampliamento del perimetro. Ma il principale operatore europeo di infrastrutture per le tlc, alza le stime per il 2020 con previsioni di Ebitda che passano da 1,16 a 1,18 miliardi di euro e cash flow ricorrente in miglioramento del 70% (rispetto al +50% inizialmente previsto)

Capitalizzazione in crescita

La società che vede la famiglia Benetton azionista con il 16,45% (dopo lo scioglimento veicolo ConnecT, che controllava Cellnex al 29,9% con la presenza, all’interno, dei fondi sovrani di Singapore e Abu Dhabi) ha messo agli atti un semestre con business in crescita, non a caso salutato da un miglioramento del titolo in Borsa salito a Madrid del 47% da inizio anno che ha fatto di Cellnex, con i suoi 22 miliardi di euro di capitalizzazione, la sesta maggiore società nell’indice delle blue chip Ibex 35.

Perdite attese

Entrando nel dettaglio dei numeri, l’operatore spagnolo ha registrato ricavi nel semestre pari a 723 milioni di euro (+48%) ed ebitda pari a 527 milioni (+64%) dopo aver consolidato le acquisizioni avvenute nel corso del 2019. Il risultato netto negativo del semestre, spiega una nota, «è in linea con la fase di forte crescita della società, e, pertanto, come indicato nel corso della presentazione dei risultati dell'esercizio 2019, bisogna attendersi anche nei prossimi trimestri un risultato contabile negativo».

Il presidente Bernabè: «Grande efficienza»

La società ha operato «in continuità e con la massima disponibilità i servizi prestati negli otto paesi in cui opera, in un contesto difficile, marcato dalla crisi del coronavirus. Dobbiamo valutare molto positivamente il grado di efficienza e insieme di normalità con cui la società ha svolto la propria attività nel corso di questi primi sei mesi, fatto questo che già di per sé ha un carattere eccezionale» ha commentato Franco Bernabè, presidente di Cellnex. «La società - ha aggiunto l’ad Tobias Martinez – in linea con quanto indicato nel primo trimestre continua ad operare con un criterio di massima responsabilità e prudenza nei confronti dei clienti che hanno potuto godere appieno dei loro servizi».

Italia secondo mercato

Nel primo semestre del 2020 Cellnex ha accumulato investimenti per un totale di 2,5 miliardi di euro. Ha completato le sue due prime operazioni in Portogallo con l'acquisizione di Omtel e Nos Towering; ha rafforzato la propria presenza in Francia, con l'introduzione di una rete in fibra (fibra alla torre) per promuovere l'ecosistema 5G; ha chiuso in questo mese di luglio l’acquisizione della divisione Telecomunicazioni di Arqiva in Uk; e ha acquisito il 100% della start-up finlandese Edzcom specializzata nelle reti private LTE (4G e in futuro 5G). Dall'investimento iniziale di Edizione e dei suoi coinvestitori nel capitale di Cellnex, veniva dichiarato in un recente comunicato, sono state annunciate «acquisizioni per un corrispettivo complessivo di 10 miliardi di euro, incrementando i siti da 28mila a 61mila» al 2027 con presenza in Spagna, Italia, Paesi Bassi, Francia, Svizzera, Uk, Irlanda e Portogallo. L’Italia è il secondo mercato