Cellnex si rafforza in vista della battaglia delle torri in Europa Il colosso spagnolo delle torri di trasmissione nelle Tlc sta portando a termine acquisizioni su acquisizioni, nell’intento di rafforzarsi il più possibile prima dell’arrivo nel Vecchio Continente di altri giganti del settore di Andrea Biondi

(Bloomberg)

Il colosso spagnolo delle torri di trasmissione nelle Tlc sta portando a termine acquisizioni su acquisizioni, nell’intento di rafforzarsi il più possibile prima dell’arrivo nel Vecchio Continente di altri giganti del settore

3' di lettura

Continua lo shopping di Cellnex. Il colosso spagnolo delle torri di trasmissione, leader in Europa, ha raggiunto in settimana un accordo di esclusiva con Altice France e Starlight Holdco per l'acquisizione del 100% di Hivory che in Francia gestisce 10.500 siti che servono principalmente l’operatore francese Sfr. Con questo il gigante guidato dal ceo Tobías Martínez arriva a 15 grandi clienti in giro per l’Europa. E si prepara a difendersi dagli attacchi esterni in vista di un risiko nel mercato delle...