Cellulari e rete un tabù ancora per molti paesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nei mesi scorsi Uncem (Unione nazionale dei Comuni, Comunità ed enti montani) ha rilanciato la richiesta di segnalazioni delle aree, delle frazioni e dei Comuni dove non si riesce a telefonare, mandare un messaggio, navigare su internet con il proprio telefono. Aree senza servizi ormai essenziali, e le risposte non sono mancate. L’assenza di segnale comporta gravi rischi anche per la sicurezza pubblica: «Vogliamo continuare ad agire su una grande emergenza del Paese che con la tv che non si vede e le zone montane senza banda ultralarga, è la prima emergenza da colmare. Un problema di tutta l’Italia, non solo delle aree interne e montane».

Per le aziende è come lavorare con una mano legata. A circa 900 metri d’altitudine, in comune di Selva di Progno, provincia di Verona, l’azienda agricola Babyalpaca -fondata nel 2009 da Domenico Rama e Laura Turra - possiede 36 animali fra lama e alpaca con i quali organizza passeggiate, collaborazioni con le scuole e anche shooting fotografici per diverse occasioni, dai matrimoni ai cataloghi aziendali. Con la lana, pregiata e anallergica, si producono trapunte, cuscini, t-shirt. «Spesso la linea cade, o la comunicazione è impossibile. Troviamo i messaggi e richiamiamo, ma si perde l’immediatezza del contatto. Per non parlare della trasmissione dati. Accade con ogni operatore: io ne ho uno, mia madre un altro la mia fidanzata un terzo. Eppure ci sono montagne con il 4G», spiega Enrico, 30 anni, che affianca i genitori in azienda. Un limite anche per l’utilizzo di strumenti adatti alla comunicazione, come i social network: l’alpaca Luigi, una star di Instagram con quasi 20mila follower, posta i suoi contenuti quando può.

Loading...

Fra le segnalazioni pervenute a Uncem figurano fra l’altro Quero Vas (Valle di Schievenin), Bassano del Grappa (Valrovina), Valdobbiadene fra Pianezze e Monte Cesen, Attimis (Udine) nella frazione Racchiuso, Cencenighe agordino (Belluno) frazione Bogo, Livinallongo (Belluno), Crespadoro (Vicenza ) frazione di Campodalbero, alcune frazioni di Sagrado (Gorizia). Forni Avoltri (Udine) e San Zeno di Montagna (Verona).