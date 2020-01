Celso Gilberti - Sella Nevea / Frico con il Montasio a km zero

Celso Gilberti - Sella Nevea

Siamo al confine con la Slovenia e il Celso Giberti è un solido, austero rifugio Cai. Nel cuore delle Alpi Giulie. Luogo ideale per gli amanti dello sci alpinismo, anche se è facilmente raggiungibile in telecabina, ogni inverno è immerso in un carosello bianco dove le nevi sono sempre abbondanti. Ben adatte a lunghe ciaspolate. Al rifugio, sempre parecchio affollato, si cucina ancora la polenta sul fuoco a legna e il frico, il piatto tipico friulano a base di formaggio fritto e croccante, viene fatto con il Montasio prodotto nella malga di fronte. Da non perdere la grappa all’achillea da assaporare con calma mentre si cerca di scorgere i camosci in quota.